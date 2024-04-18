ФОТО | Снова подружки? Ану Саагим и Бригитте Сюзанна Хунт позировали рядом друг с другом будто ничего и не произошло

В начале прошлого лета стала достоянием общественности ссора Бригитты Сюзанны Хунт и Кристины Пяртельпоег. Когда бывшие соведущие Хунт и Пяртельпоэг поругались, Ану Саагим не выбрала ничью сторону. Однако вскоре стало ясно, что Саагим и Хунт все-таки больше не проводят время вместе.

Сейчас кажется, что отношения между Саагим и Хунт потеплели. На этой неделе женщины посетили мероприятие, где, улыбаясь, позировали на камеру, как будто ничего не произошло. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, счастливые женщины стоят бок о бок.

На конференции Anne & Stiili, которая прошла в начале октября 2023 года, Саагим призналась, что многие молодые девушки, с которыми она ходит на мероприятиях, не являются ее близкими подругами, но тем не менее с этими людьми ей нравится проводить время на вечеринках, а также иногда созваниваться и списываться.

Тогда же зрители поинтересовались, как Саагим относится к скандалам вокруг Бригитты Сюзанны Хунт и дружат ли они.

„Нет, мы не подруги, но я бы не хотела хоронить Бригитте Сюзанне Хунт. Мы много лет занимались стендапом, и я не из тех людей, которые, если у кого-то в жизни наступает черная полоса, выбрасывают его за борт. Я думаю, что в ее жизни произошло что-то трагическое“, - говорит Ану, имея в виду реалити-сериал „Замужняя красавица“.

„Может быть, у человека разбилось сердце, и он немного запутался. Но я не загоняю людей в рамки и не выбираю ничью сторону. Мы не подруги и не враги. Когда мы видимся, мы общаемся“, - добавила она.