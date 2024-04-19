Что попробовать на Таллиннском фестивале кофе? Вот несколько любопытных продуктов(1)
Таллиннский фестиваль кофе – это мероприятие, на котором можно узнать о множестве различных и уникальных сортах кофе, способах приготовления и оборудовании. Приятная музыка, веселая программа и чудесные ароматы вновь будут на фестивале 27 и 28 апреля, пишет Gloss.
За эти годы Таллиннский фестиваль кофе превратился в самое популярное событие кофейной культуры в странах Балтии, которое в 2023 году посетило 4610 человек.
На мероприятие приглашаются все желающие, независимо от того, являетесь ли вы любителем кофе или предпочитаете другие напитки, поскольку фестиваль предлагает богатый выбор чая, какао и других вкусных напитков.
На фестивале также пройдут захватывающие соревнования экспертов по кофе. Это отличная возможность узнать что-то новое о мире кофе и поболеть за первоклассных кофейных мастеров.
Итак, на что обратить внимание в первую очередь на фестивале?
Впервые в фестивале примет участие обжарочная из Финляндии Good Life Coffee Roasters, которая недавно получила титул лучшей обжарочной в Северных странах.
Интересные зарубежные обжарщики: Kalve Coffee Roasters (Латвия), Rocket Bean (Латвия), Sacred Mill Coffee Roasters (Польша).
Эстонские обжарщики: KOKOMO Coffee Roasters, Caffebo, Paper Mill Coffee, Pulp, The Brick Coffee Roastery, кофе KOHE.
Веганские напитки: латте и белково-фруктовый смузи Eluvägi.
Чай из конопли с крыжовником Relaxation Drinkland.
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