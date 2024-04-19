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19.04.2024, 13:15

Громко, душевно, с задором! В пятницу вечером народ Эстонии запоет!

 
"Народ поет!"
"Народ поет!"
ФОТО: Erakogu

Сегодня, 19 апреля, в 20:30 на ETV+ покажут музыкальное шоу „Народ поет“. Искромётный ведущий Виталий Вестеринен и его очаровательная соведущая Алина Захарова раскрасят ваш пятничный вечер яркими красками.

В четвертом сезоне „Народ поет“, в третьем четвертьфинале сразятся две прекрасные вокалистки Masha Romantica и ее бэнд из Таллинна против Stefania и ее танцевальной группы из Нарвы. Победителя, как обычно, определят телезрители в прямом эфире, путём телефонного голосования.

"Народ поет!"

Почётное жюри третьего четвертьфинала: радиоведущий Олег Исмикеев и певица, победительница второго сезона шоу „Народ поёт“ Екатерина Маргальникова.

"Народ поет!"

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