Громко, душевно, с задором! В пятницу вечером народ Эстонии запоет!

В четвертом сезоне „Народ поет“, в третьем четвертьфинале сразятся две прекрасные вокалистки Masha Romantica и ее бэнд из Таллинна против Stefania и ее танцевальной группы из Нарвы. Победителя, как обычно, определят телезрители в прямом эфире, путём телефонного голосования.