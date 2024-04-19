19.04.2024, 13:15
Громко, душевно, с задором! В пятницу вечером народ Эстонии запоет!
ФОТО: Erakogu
Сегодня, 19 апреля, в 20:30 на ETV+ покажут музыкальное шоу „Народ поет“. Искромётный ведущий Виталий Вестеринен и его очаровательная соведущая Алина Захарова раскрасят ваш пятничный вечер яркими красками.
В четвертом сезоне „Народ поет“, в третьем четвертьфинале сразятся две прекрасные вокалистки Masha Romantica и ее бэнд из Таллинна против Stefania и ее танцевальной группы из Нарвы. Победителя, как обычно, определят телезрители в прямом эфире, путём телефонного голосования.
Почётное жюри третьего четвертьфинала: радиоведущий Олег Исмикеев и певица, победительница второго сезона шоу „Народ поёт“ Екатерина Маргальникова.