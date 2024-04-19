19.04.2024, 19:01
Хуторянин о поездке в Таиланд: „Эстонки и русские не идут ни в какое сравнение с экзотикой“(22)
ФОТО: | Shutterstock
Рейно (31 год) не устает восхвалять обаяние, доброту и доброе сердце своей яркой миниатюрной жены. „Эстонские и русские женщины не идут ни в какое сравнение“, - уверяет он.
На самом деле, Рейно думал, что он так и не испытает радости от отношений и счастья в браке, он просто не нравится женщинам. „У меня есть легкий недостаток, лицо с ожогом и хромота“, - говорит мужчина о причине, по которой он не пользуется популярностью среди женщин. Однако, если не брать в расчет внешность фермера, то Рейно очень хороший человек. С приятным характером, золотыми руками и хорошим доходом, пишет Nelli Teataja.