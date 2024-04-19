Хуторянин о поездке в Тайланд: „Эстонки и русские не идут ни в какое сравнение с экзотикой“

На самом деле, Рейно думал, что он так и не испытает радости от отношений и счастья в браке, он просто не нравится женщинам. „У меня есть легкий недостаток, лицо с ожогом и хромота“ - говорит мужчина о причине, по которой он не пользуется популярностью среди женщин. Однако, если не брать в расчет внешность фермера, то Рейно очень хороший человек. С приятным характером, золотыми руками и хорошим доходом, пишет Nelli Teataja.

„Я был уверен, что останусь холостяком,“ - рассказывает мужчина. „Мне нравятся красивые женщины примерно на пять лет моложе меня, но им я не нравлюсь. Меня привлекала мысль, что, когда я буду приходить с работы, то дома меня будет ждать любимая жена. В этом есть и некоторая практическая необходимость - хотя я умею работать на поле, за компьютером и с документами, но я не слишком опытен в домашних делах, поэтому мне подходит женщина, которой нравится заниматься домашним хозяйством. Таких женщин в основном я встречал только среди старшего поколения, которые были бы готовы вступить в отношения со мной из-за сочувствия... Но я так не хочу. В таком случае мне проще заплатить знакомому пенсионеру за уход за домом и садом“.