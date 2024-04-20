ФОТО | Солнце одно на всех: в Таллинне прошло веселое мероприятие для детей с особыми потребностями

Одним из главных инструментов помощи выбрали в этот день музыку. Юные артисты детской оперы Русского культурного центра показали сказку „Теремок“ эстонского композитора Владимира Игнатова в живом сопровождении рояля, скрипки, флейты и баяна. Ребята на сцене очень старались, чтобы понравиться особым зрителям и сделать сложный жанр оперы максимально понятным, и результат вызвал море аплодисментов.

После представления ученики и учителя Ласнамяэской музыкальной школы познакомили детей с флейтой, кларнетом, медными духовыми, гитарой и аккордеоном. Дали всем желающим лично попробовать, как рождается музыка в каждом инструменте и ответили на вопросы. Получилось общение на равных, когда дети сами становятся маленькими учителями.

В фойе первого этажа до и после представления была представлена презентация продукции Особой мастерской „Петя сделал“, в которой собираются вместе молодые люди с особыми потребностями, чтобы творить, общаться и дружить. Для родителей маленьких детей с особыми потребностями работа мастерской является живым примером, что таланты всех детей достойны внимания.

Сохранить эмоции на долгую память помогут фотографии, которые сразу на месте бесплатно выдавал детям фотобокс фирма Chixl Eesti.

Вход на мероприятие был свободный не только для детей с особыми потребностями, но и для всех желающих.

Мероприятие проводилась на пожертвования, собранные в социальной сети Фейсбук и при поддержке спонсоров.

Организаторы благодарят всех, кто помог сделать праздник для детей с особыми потребностями.