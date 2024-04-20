ФОТО И ВИДЕО | Неожиданная встреча в Таллинне с бравой компанией: „Казалось, что можно просто подойти к ним и погладить“

Житель города был приятно удивлен неожиданной встречей с дикими животными в городской среде. Три лося очень смело разгуливали по дороге и среди жилых домов в районе Телебашни в десять часов вечера. „За бортом 19 апреля 2024 года и снежная погода, а у нас по дороге встретились „три поросенка“. Ой, 3 молодых лося“, – написал Антон.