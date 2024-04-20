20.04.2024, 14:14
ФОТО И ВИДЕО | Неожиданная встреча в Таллинне с бравой компанией: „Казалось, что можно просто подойти к ним и погладить“(8)
ФОТО: | Фото читателя
Читатель портала RusDelfi Антон Бабенко поделился фотографиями и видео запечатленных в столичном районе Пирита неожиданных гостей: „Казалось, что если выйти из машины, то можно просто подойти к ним и погладить“.
Житель города был приятно удивлен неожиданной встречей с дикими животными в городской среде. Три лося очень смело разгуливали по дороге и среди жилых домов в районе Телебашни в десять часов вечера. „За бортом 19 апреля 2024 года и снежная погода, а у нас по дороге встретились „три поросенка“. Ой, 3 молодых лося“, – написал Антон.
Однако, не стоит забывать, что контакт с дикими животными может быть опасным для жизни. Например, лоси опасны тем, что могут травмировать копытами – они бьют как передними, так и задними ногами.