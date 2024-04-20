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20.04.2024, 15:03

ГАЛЕРЕЯ | В Колга проходит крупнейшее Lego-событие Эстонии: смотри, какую красоту соорудили!

 
Выставка LEGO
Выставка LEGO
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Выставка LEGO - это семейное мероприятие, которое проходит в школе Колга и предназначено для всех, кто любит строить из LEGO. Мероприятие из года в год становится все популярнее, и в этом году оно продлится 2 дня.

Помимо большой выставки LEGO на тем замков, посетители могут принять участие в различных тематических челленджах LEGO. По всей школе расположены различные зоны, где можно построить из кубиков все, что душе угодно. Проходят мастер-классы по LEGO, открыт кинозал LEGO и уголок для рисования. Для самых маленьких есть отдельная комната с DUPLO.

Мероприятие продлится субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.

Билет для ребенка стоит 7€, для взрослого - 9€. Семейный билет стоит 25€. Билеты продаются на месте и действительны в оба дня мероприятия.

Смотри фотогалерею с места события!

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