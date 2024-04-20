ГАЛЕРЕЯ | В Колга проходит крупнейшее Lego-событие Эстонии: смотри, какую красоту соорудили!
Выставка LEGO - это семейное мероприятие, которое проходит в школе Колга и предназначено для всех, кто любит строить из LEGO. Мероприятие из года в год становится все популярнее, и в этом году оно продлится 2 дня.
Помимо большой выставки LEGO на тем замков, посетители могут принять участие в различных тематических челленджах LEGO. По всей школе расположены различные зоны, где можно построить из кубиков все, что душе угодно. Проходят мастер-классы по LEGO, открыт кинозал LEGO и уголок для рисования. Для самых маленьких есть отдельная комната с DUPLO.
Мероприятие продлится субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.
Билет для ребенка стоит 7€, для взрослого - 9€. Семейный билет стоит 25€. Билеты продаются на месте и действительны в оба дня мероприятия.
Смотри фотогалерею с места события!