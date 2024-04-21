Министерство культуры объяснило, кому не рады: „Артистам, выступающим в России, не место на эстонских сценах“(100)
В четверг Министерство культуры опубликовало текст в своем блоге, где раскрыло и озвучило свое мнение по вопросу выступления иностранных артистов на сценах Эстонии: „Артистам, выступающим в России, не место на эстонских сценах“
Лента новостей этой недели выделяется сообщением об отмене гастролей российских балетных спектаклей в далекой Южной Корее. С такой инициативой выступило Министерство иностранных дел Украины, которое вновь заявило, что российской культурной пропаганде не место на театральных сценах мира. Балетное представление, которое должно было состояться в марте этого года с участием российской прима-балерины украинского происхождения и ярой сторонницы Владимира Путина Светланы Захаровой, также было отменено налогоплательщиками Сеула.
Аналогичный по содержанию случай произошел и в Эстонии. А именно, Миша Марвин должен был дать концерт в Таллинне в эту пятницу, 19 апреля.
Российские сайты описывают Марвина как „артиста, регулярно получающего престижные номинации и награды“. Среди последних – заветный „Золотой граммофон“ в России, которого, среди прочих, удостоились Ани Лорак, Полина Гагарина и хорошо известные нашему зрителю Филипп Киркоров – мегазвезды, не сумевшие однозначно осудить агрессивную войну против Украин, и продолжающие выступать в России.
Музыка Миши Марвина собрала сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах, а его музыку стабильно можно услышать на популярных российских радиостанциях. Пикантность ситуации придает тот факт, что Миша Марвин, гражданское имя которого Михаил Михайлович Решетняк, родом из Черновцов (Западная Украина), в 2022 году, в начале полномасштабной агрессивной войны, осудил происходящее, но позже все-таки вернулся в Россию, где его ждала преданная публика. Соответствующую корректуру также прошли и его каналы в социальных сетях.
Портал Bublik писал об этом тут: В Эстонию зовут сомнительных артистов. На этот раз — Мишу Марвина. После проверки концерт отменили.
Выступления музыканта перед таллиннской публикой точно не состоятся по крайней мере в ближайшие пять лет. Министерство культуры попросило Министерство внутренних дел оценить на основе имеющейся информации, сможет ли такой артист вообще выступать в Эстонии... Было принято решение, что творчество Миши Марвина не будет звучать в Шенгенской зоне в течение ближайших пяти лет, поскольку именно на такой срок МВД наложило на него запрет на въезд. Соответствующее решение было принято на основании ценностей Эстонии.
Напоминаем нашим организаторам культурных мероприятий: Эстония вместе со странами-единомышленниками поддерживает победу Украины в агрессивной войне России.
Эстония не будет иметь дел ни с артистами, которые все еще выступают в России или оккупированном Крыму, ни с теми, кто открыто поддерживает агрессивную политику Кремля. Такие деятели культуры не могут и не должны выступать здесь, и тем самым поддерживать российскую военную машину и пропаганду.
Правда, Министерство культуры не следит за культурным календарем, но одного факта выступления артиста в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины с момента начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года достаточно, чтобы ситуация оказалась под микроскопом. Все факты будут проверены, и по ним будут приняты соответствующие решения. Только если российский или белорусский артист недвусмысленно и публично осудил российскую войну и сжег мост с российским рынком, ему будут рады в Эстонии.
Билеты, проданные на концерт Миши Марвина, подлежат возврату. В такой ситуации все убытки несет организатор концерта. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что организаторы концертов не должны приглашать подобных артистов для выступления в Эстонии - они не могут здесь выступать. Мы хотели бы поблагодарить всех эстонских организаторов культурных мероприятий, которые до сих пор поддерживали Украину и украинских деятелей культуры. К сожалению, случай с Марвином - не первый. Совсем недавно по аналогичным причинам был запрещен въезд в Эстонию певице Клаве Коке. Она также встал в один ряд с вышеупомянутыми суперзвездами Филиппом Киркоровым и „миролюбивой“ Полиной Гагариной.