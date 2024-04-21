Министерство культуры объяснило, кому не рады: „Артистам, выступающим в России, не место на эстонских сценах“

Лента новостей этой недели выделяется сообщением об отмене гастролей российских балетных спектаклей в далекой Южной Корее. С такой инициативой выступило Министерство иностранных дел Украины, которое вновь заявило, что российской культурной пропаганде не место на театральных сценах мира. Балетное представление, которое должно было состояться в марте этого года с участием российской прима-балерины украинского происхождения и ярой сторонницы Владимира Путина Светланы Захаровой, также было отменено налогоплательщиками Сеула.

Аналогичный по содержанию случай произошел и в Эстонии. А именно, Миша Марвин должен был дать концерт в Таллинне в эту пятницу, 19 апреля.

Российские сайты описывают Марвина как „артиста, регулярно получающего престижные номинации и награды“. Среди последних – заветный „Золотой граммофон“ в России, которого, среди прочих, удостоились Ани Лорак, Полина Гагарина и хорошо известные нашему зрителю Филипп Киркоров – мегазвезды, не сумевшие однозначно осудить агрессивную войну против Украин, и продолжающие выступать в России.

Музыка Миши Марвина собрала сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах, а его музыку стабильно можно услышать на популярных российских радиостанциях. Пикантность ситуации придает тот факт, что Миша Марвин, гражданское имя которого Михаил Михайлович Решетняк, родом из Черновцов (Западная Украина), в 2022 году, в начале полномасштабной агрессивной войны, осудил происходящее, но позже все-таки вернулся в Россию, где его ждала преданная публика. Соответствующую корректуру также прошли и его каналы в социальных сетях.

Портал Bublik писал об этом тут: В Эстонию зовут сомнительных артистов. На этот раз — Мишу Марвина. После проверки концерт отменили.