21.04.2024, 08:10
Путешествие в Берлин: смотрите „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
В самый разгар сезона мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в новом выпуске программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ отправимся в столицу Германии - прекрасный город Берлин!
Нас ждет прогулка и самые интересные достопримечательности! Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире.
Смотрите европутешествие с программой „Стиль Жизни“ в воскресенье 21 апреля в 11:00 и в 22:00 на TV3+