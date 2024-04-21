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21.04.2024, 12:13

ВИДЕО | Как Тейс Бирстекер при помощи искусства объясняет проблемы климата

 
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube

На старой бумажной фабрике неподалеку от Амстердама эко-художник Тейс Бистекер собирает сухие научные факты об экологии и окружающей среде, и превращает их в искусство.

На создание работ Бирстекера подталкивают проблемы, связанные с климатическим кризисом. „Почти всегда это начинается с чувства огорчения. Когда я читаю научную работу и думаю: а почему я об этом не знал? Я должен был, и весь мир тоже!“

Команда Бирстекера превращает данные и факты в художественные инсталляции.

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RusDelfi
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