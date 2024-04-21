21.04.2024, 12:13
ВИДЕО | Как Тейс Бирстекер при помощи искусства объясняет проблемы климата
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis, Youtube
На старой бумажной фабрике неподалеку от Амстердама эко-художник Тейс Бистекер собирает сухие научные факты об экологии и окружающей среде, и превращает их в искусство.
На создание работ Бирстекера подталкивают проблемы, связанные с климатическим кризисом. „Почти всегда это начинается с чувства огорчения. Когда я читаю научную работу и думаю: а почему я об этом не знал? Я должен был, и весь мир тоже!“
Команда Бирстекера превращает данные и факты в художественные инсталляции.