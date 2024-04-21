ФОТО | Участники „Зеленой охоты“ собрались на финальном мероприятии

По словам пришедшего поприветствовать молодежь министра климата Кристена Михала, за обществом, основанном на принципах экономики замкнутого цикла, будущее, а подобные проекты однозначно являются хорошей возможностью для ознакомления детей и молодых людей с необходимостью сортировки отходов и принципами повторного использования.

Детей и учащихся начальных классов Мусорный волк обучал сортировке мусора, компания Kuusakoski демонстрировала утилизацию старого автомобиля при помощи пресса, спасатели-добровольцы из Лиллекюла совместно со скорой помощью провели совместные учения по спасению человека из попавшего в аварию автомобиля.

Ученики 5–12-х классов приняли участие в панельном обсуждении с волостным старейшиной Ляэне-Харью Яанусом Саатом, исполнительным директором Telia Хольгером Хальяндом, членом правления Kuusakoski Тоомасом Колламаа, исполнительным директором Stillabunt Мариной Гутель-Рейле и рэпером Gameboy Tetris. Обсуждение модерировала член Молодежного совета Министерства окружающей среды Илона Тамм.

День окончился концертом Gameboy Tetris и Minimal Wind.

Вели финальное мероприятие «Зеленой охоты» члены Молодежного совета Министерства окружающей среды Бригитта Талинг и Мерилийс Кивимяги.

Прошедшая впервые «Зеленая охота» за четыре месяца привлекла 14 500 участников из всех уездов Эстонии. Вместе они помогли подарить новую жизнь более чем 1,3 миллиона использованных форм от чайных свечей и 3,5 тоннам старой электроники.

Юные участники «Зеленой охоты» собирали и доставляли в Kuusakoski использованные алюминиевые формы от чайных свечей и не приносящую пользу мелкую электронику, такую как старые телефоны, компьютеры, кабели, зарядные устройства и прочий электронный мусор. Важнейшая цель программы – повышать экологическую осведомленность детсадовцев и школьников, донося до них идею о необходимости переработки и сортировки мусора.