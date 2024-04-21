ФОТО | Участники „Зеленой охоты“ собрались на финальном мероприятии
В пятницу, 19 апреля, в штаб-квартире Telia и на открытом воздухе неподалеку прошло финальное мероприятие ориентированной на молодежь образовательной экологической программы Rohejaht („Зеленая охота“). В состоявшейся в первой половине дня специальной программе для тех, кто помладше, и послеобеденной программе для учеников основных школ и гимназий приняли участие около 400 человек.
По словам пришедшего поприветствовать молодежь министра климата Кристена Михала, за обществом, основанном на принципах экономики замкнутого цикла, будущее, а подобные проекты однозначно являются хорошей возможностью для ознакомления детей и молодых людей с необходимостью сортировки отходов и принципами повторного использования.
Детей и учащихся начальных классов Мусорный волк обучал сортировке мусора, компания Kuusakoski демонстрировала утилизацию старого автомобиля при помощи пресса, спасатели-добровольцы из Лиллекюла совместно со скорой помощью провели совместные учения по спасению человека из попавшего в аварию автомобиля.
Ученики 5–12-х классов приняли участие в панельном обсуждении с волостным старейшиной Ляэне-Харью Яанусом Саатом, исполнительным директором Telia Хольгером Хальяндом, членом правления Kuusakoski Тоомасом Колламаа, исполнительным директором Stillabunt Мариной Гутель-Рейле и рэпером Gameboy Tetris. Обсуждение модерировала член Молодежного совета Министерства окружающей среды Илона Тамм.
День окончился концертом Gameboy Tetris и Minimal Wind.
Вели финальное мероприятие «Зеленой охоты» члены Молодежного совета Министерства окружающей среды Бригитта Талинг и Мерилийс Кивимяги.
Прошедшая впервые «Зеленая охота» за четыре месяца привлекла 14 500 участников из всех уездов Эстонии. Вместе они помогли подарить новую жизнь более чем 1,3 миллиона использованных форм от чайных свечей и 3,5 тоннам старой электроники.
Юные участники «Зеленой охоты» собирали и доставляли в Kuusakoski использованные алюминиевые формы от чайных свечей и не приносящую пользу мелкую электронику, такую как старые телефоны, компьютеры, кабели, зарядные устройства и прочий электронный мусор. Важнейшая цель программы – повышать экологическую осведомленность детсадовцев и школьников, донося до них идею о необходимости переработки и сортировки мусора.
«В этот раз в экологической программе приняли участие 483 группы со всей Эстонии, что на 25% больше, чем в прошлом году. Число участников выросло на целый 41%, – сказал инициатор экологической программы «Зеленая охота», председатель правления ведущего предприятия экономики замкнутого цикла Kuusakoski Урмо Вийситамм. – Поскольку масштабы «Зеленой охоты» стремительно растут, и мы видим, что молодым людям нравятся совместные занятия с элементом игры, мы приглашаем присоединиться к этой образовательной программе все прочие предприятия, учреждения и организации».
Список победителей розыгрыша опубликован на сайте Kuusakoski.
За предыдущие годы свой вклад в защиту окружающей среды внесли более 70 000 молодых жителей Эстонии: всего было собрано более 17,7 миллиона форм от чайных свечей и 7,1 тонны старой электроники.
Наряду с Kuusakoski в программе принимают участие волость Ляэне-Харью, Telia, Kalev Spa, Viking Line, Valemivihik, карьер Румму, Unilever, Stillabunt, Тартуский дом природы («Зеленая школа»), Центр стратегического управления Таллинна («Мусорный волк»), Министерство климата, Fairtrade, Alexela и др. Своим примером «Зеленую охоту» поддерживает Gameboy Tetris.
Kuusakoski – крупнейший в Эстонии поставщик услуг экономики замкнутого цикла, перерабатывающий около половины всего металлолома в стране. У Kuusakoski 12 пунктов обслуживания по всей Эстонии: в Хаапсалу, Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.