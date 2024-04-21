ВИДЕО | Дерзко и провокационно: Алексей Солтан поразил подписчиков роскошной грудью пятого размера

Стилист и модель Алексей Солтан вновь удивил подписчиков ярким, дерзким и провокационным образом. На этот раз, позируя в стильном полупрозрачном черном боди, Алексей поразил всех внезапно образовавшимся роскошным бюстом. Беглым взглядом можно предположить, что модель примерил на себя грудь четвертого-пятого размера.

Нельзя не признать мастерство и талант Алексея в искусстве преображения. Его способность создавать образы, которые не только притягивают внимание, но и оставляют незабываемое впечатление, не позволяют расслабиться не только его поклонникам, но и хейтерам.

Подписчики Алексея Солтана пришли в восторог: „Алексей , это просто пожарище“, „Казалось бы дальше некуда удивляться, а вот нет!“, „Леша, как всегда прекрасен и мощен. Я тебя люблю, за то, что ты такой“, „Бомбанул как следует“.