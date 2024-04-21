Около Эстонского национального музея раскинулось море нарциссов

Калле Нурм – известный в Тартуском уезде цветовод и продавец, который много лет радовал тартусцев своими прекрасными нарциссами. В прошлом году он решил прекратить свою деятельность и подарил тысячи луковиц музею.

„Если осенью мы могли с надеждой ожидать весеннего цветения, то теперь мы видим, что посаженные луковицы хорошо пошли в рост. Подарок, сделанный от чистого сердца, нашел свое достойное место, и цветением могут любоваться все наши посетители и люди, живущие рядом с музеем“, – сказала директор ERM Керту Сакс.