Шок в греческой королевской семье: принц Николаос разводится после 14 лет брака(2)
55-летний Николаос — второй сын греческого короля Константина II и принцессы Анны-Марии Датской. Его жене Татьяне 44 года, она внучка графини Эллинки Карин Харриет фон Айнзидель, а ее мать Мари Бланш Бирлен происходит из рода Вильгельма II Гессен-Кассельского.
О своем расставании 55-летний принц Николаос и 44-летняя Татьяна Блатник объявили в официальном заявлении, опубликованном королевским дворцом Греции: "Мы хотим сообщить о важном решении, принятом принцем Николаосом и принцессой Татьяной. После четырнадцати лет брака они решили мирно расторгнуть свой союз. Это решение было принято с большой осторожностью и огромным взаимным уважением, которое отражает глубину их признательности друг другу и тем моментам, которые они пережили вместе. Те же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они продолжат жить и работать в Греции - месте, где они оба чувствуют себя как дома“.
Татьяна Блатник познакомилась с Николаосом в 2003 году в Швейцария. У них быстро завязались отношения, и 28 декабря 2009 года об их помолвке было официально объявлено в Лондоне. Свадьба пары состоялась на острове Спецес 25 августа 2010 года в присутствии многих членов европейских королевских семей. У королевской четы нет детей.
Принц с бывшей женой планируют остаться в теплых отношениях. „Они будут продолжать жить и строить свою жизнь в Греции, в месте, которое они оба называют своим домом. Семья всегда их поддержит», — говорится в официальном заявлении о разводе.