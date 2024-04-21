Шок в греческой королевской семье: принц Николаос разводится после 14 лет брака

О своем расставании 55-летний принц Николаос и 44-летняя Татьяна Блатник объявили в официальном заявлении, опубликованном королевским дворцом Греции: "Мы хотим сообщить о важном решении, принятом принцем Николаосом и принцессой Татьяной. После четырнадцати лет брака они решили мирно расторгнуть свой союз. Это решение было принято с большой осторожностью и огромным взаимным уважением, которое отражает глубину их признательности друг другу и тем моментам, которые они пережили вместе. Те же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они продолжат жить и работать в Греции - месте, где они оба чувствуют себя как дома“.