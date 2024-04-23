Пластическая операция в Турции. Что привлекает клиентов?

28-летняя американка Бенита Палоя решила сделать пластику носа в Турции. Она заплатила за это 5000 долларов. И уже через неделю после операции ей разрешили улететь домой. „С 13 лет я мечтала о пластической операции носа. Я слышала, что турецкие врачи очень хорошо справляются с этой задачей. Несколько моих подруг сделали подобную операцию и были очень довольны“, - рассказывает она, пишет Deutsche Welle.

Молодая женщина, которая работает в финансовом секторе, а также подрабатывает моделью, очень довольна результатом операции. Благодаря вмешательству пластических хирургов, она стала более уверенной в себе и сейчас получает больше заказов в качестве модели. Бенита с восторгом рассказывает о том, как внимательно к ней отнеслись в турецкой клинике, где ей делали операцию. Она до сих остается на связи с командой врачей. „Я могла бы сделать операцию в США и заплатить за нее 30 000 долларов, но я бы наверняка не ощутила той заботы и готовности помочь, которую получила в Турции“, - говорит женщина.

С начала пандемии COVID-19 Турция переживает настоящий бум медицинского туризма. По данным государственного агентства USHAS, в 2021 году более 670 000 пациентам из-за границы были оказаны медицинские услуги в Турции. Через год это число выросло до более чем 1,25 миллиона. В первые шесть месяцев прошлого года цифры оставались примерно на таком же уровне.

Соответственно высоки и доходы турецких медицинских учреждений от этого бизнеса: в 2022 году они превысили два миллиарда долларов США. В первой половине 2023 года рост немного снизился, однако, по мнению экспертов, это связано в основном с разрушительным землетрясением в Турции в феврале 2023 года.

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