ФОТО | Виктория Бекхэм отметила 50-летие с Томом Крузом, Spice Girls и без невестки — Дэвид выносил жену на руках из клуба
На 50-летие своей супруги Дэвид Бекхэм потратил около 250 000 фунтов стерлингов. На дне рождения Виктории присутствовали многие звезды Голливуда, в том числе актер Том Круз.
Перед вечеринкой Дэвид, Виктория и их четверо детей - 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 19-летний Круз и 12-летняя Харпер - сделали праздничную фотографию в своем лондонском доме стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов. „Не могу дождаться празднования с друзьями и семьей! Я так вас всех люблю“, — написала именинница в своем инстаграме.
Для празднования певица выбрала нежно-мятное полупрозрачное длинное платье.
Дэвид, Бруклин и Ромео позировали для фото в черных смокингах с бабочками. Тем временем Круз примерил светлый костюм, а Харпер продемонстрировала молочное атласное платье.
Помимо многочисленных звездных гостей, на торжестве к Виктории присоединились все участницы культовой группы Spice Girls — Джерри Халлиуэлл, Мелани Си, Мелани Браун и Эмма Бантон.
„Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня! Я вас всех так люблю!“ — написала Виктория.
Фотографии с празднования можно посмотреть ЗДЕСЬ