Организатор свадеб: ежегодно в Эстонии стоимость торжества возрастает примерно на 2000 евро

„Я замечаю динамику роста цен, как и все потребители. Ориентируясь на своих клиентов, могу сказать, что средний бюджет свадьбы в Эстонии составляет от 10 000 до 15 000 евро, в зависимости от количества гостей“, - сказала в программе „Горизонт“ на ETV+ Мошкова.

„Если речь идет о комфортной, камерной, красивой свадьбе до 30 человек, то сумма будет ближе к 10 000 евро, - продолжила она, отметив, что бывают и свадьбы, где количество гостей превышает 120 человек. - Многое зависит от национальности. Если по традициям принято проводить пышные свадьбы, то и торжество проходит с размахом“.

По ее оценке, ежегодно стоимость свадьбы повышается примерно на 2000 евро, а дороже всего молодоженам обходятся локация и еда.

„В этом году на стоимость организации свадьбы больше всего повлияло повышение цен в общепите. Однако на качестве еды и кейтеринга точно нельзя экономить. Кроме того, я советую не экономить на развлечении, потому что это очень важная составляющая праздника. Также нельзя забывать про хорошее освещение. Ведь каким бы дорогим не был фотограф, с очень плохим освещением в зале хороших фотографий не будет“, - подчеркнула организатор свадеб.

По ее словам, в большинстве случаев в целях экономии жители Эстонии вычеркивают из свадебного бюджета салют, дополнительные развлечения и живую музыку.

„Если мы говорим про общее стилистическое решение, то можно сэкономить, заменив цветы на свечи, что также придает атмосферы. Можно поиграть со светом. Свет - недешевое удовольствие, но есть комплексные предложения, которые можно обыграть“, - добавила она.