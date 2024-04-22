ФОТО | Maserati представил в Таллинне новые роскошные электрокары и мастерскую для люксовых авто

На прошлой неделе в новом салоне Maserati по адресу Кай, 4 состоялась презентация двух новых моделей в линейках GranTurismo Trofeo и Grecale Folgore, которые работают полностью на электричестве. Цены на Grecale начинаются от 84 580 евро, а на GranTurismo - от 181 849 евро.

Ранее Maserati выпустила свои 100% электрические модели: GranTurismo Folgore, первый полностью электрический автомобиль Trident; Grecale Folgore, первый внедорожник с полностью электрическим силовым агрегатом; и теперь GranCabrio Folgore, элегантная и изысканная версия с открытым верхом своего отмеченного наградами собрата Grand Tourer. Кроме того, в 2025 году состоится дебют суперспорткара MC20 Folgore.

К 2028 году весь модельный ряд Trident будет полностью электрифицирован, о чем Maserati объявила в начале 2024 года.

Maserati - первый 100% итальянский люксовый бренд, производящий полностью электрические модели в Моторной Долине. Полностью электрическая линейка Folgore - манифест будущего бренда.

Фото: Tõnis Soa, Nikita Turok