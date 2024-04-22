ТОП-5 | Куда идти за самыми вкусными коктейлями? Объявлены лучшие бармены Эстонии(1)
На прошлой неделе определились лучшие бармены Эстонии, которые поборются за звание лучшего бармена стран Балтии. Финальный конкурс Diageo World Class Baltic пройдет 15 мая в ресторане Vatican в Эстонии, победитель которого будет представлять весь регион на глобальном финальном конкурсе в Шанхае.
„World Class, глобальное и самое важное соревнование барменов, не только выявляет лучших, но и предлагает настоящую школу для мастеров коктейлей“, - сказал Ристо Сяйнас, руководитель эстонского World Class и бренд-амбассадор бренда Prike, импортера напитков. По его словам, сейчас, когда региональные соревнования World Class завершились и на промежуточных соревнованиях определены пять лучших барменов Эстонии, ведется подготовка к финальным конкурсам в Таллинне 14 и 15 мая, на которых пройдут соревнования с лучшими из Латвии и Литвы. Победитель из стран Балтии поедет на финальные соревнования в Китай, Шанхай, чтобы в сентябре представлять весь регион.
По словам Сяйнаса, на соревнованиях было много конкуренции. Баллы участников, обеспечившие место в финале Балтии, были равными, а некоторые видные деятели выпали из первой пятерки с незначительной потерей очков. „Уже в начале конкурса проявились самые яркие звезды, но были и большие сюрпризы. Видно было, что те, кто поставил перед собой цель выйти в финал, усердно для этого поработали“, — сказал Сяйнас. Он добавил, что у некоторых барменов за соревновательный сезон можно наблюдать огромный скачок в развитии.
ТОП-5 барменов Эстонии в 2024 году
Эдвард Эрик Наарис – Whisper Sister
Первая работа Эдварда Эрика Наариса была в кафе, где на первый взгляд могло показаться, что его главная страсть – кофе и выпечка. Но, как ни странно, вместо этого его увлекло искусное приготовление коктейлей. На сегодняшний день Наарис работает в мире баров чуть более трех лет. „Я решил принять участие в соревнованиях World Class, чтобы проверить свои навыки в более широком масштабе. У меня есть определенный план: сделать все возможное в финале и посмотреть, какие новые задачи я смогу преодолеть“, — сказал Наарис.
Даниил Диденко – Babylon Bar
Для Даниил Диденко работа барменом была подработкой, которая за десять лет стала образом жизни. „Я действительно могу показать свои навыки на Олимпийских играх по барменству. Только лучшие дойдут до конца“, - подчеркнул Диденко.
Владислав Максименко – Sigmund Freud
На работу барменом Владислав Максименко пришел случайно, когда друг по университетским временам попросил его помочь в баре. На сегодняшний день он работает в этой области уже семь лет. „World Class — самое важное соревнование барменов. Мне очень нравится проверять себя, поэтому я уже пятый раз участвую в соревнованиях World Class“, - рассказал Максименко.
Данил Ипатов – Whisper Sister
Данил Ипатов также впервые попробовал себя в роли бармена во время учебы в университете, после чего ему быстро стало ясно, что он хочет продолжить карьеру в этой сфере. Он работает барменом уже восемь лет. „Я решил принять участие в конкурсе World Class, чтобы узнать, насколько хорошо я смогу соответствовать высокому уровню бармена World Class. К финалу я подойду уверенно, легко и при огромной поддержке друзей и коллег“, - сказал Ипатов. Он добавил, что за время соревновательного сезона в Эстонии, который длился несколько месяцев, он приобрел ряд полезных навыков, которые теперь ежедневно применяет в своей работе барменом, например, публичные выступления принесли ему большую пользу.
Диана Чистякова – Babylon Bar
Путь Дианы Чистяковой к карьере бармена начался тринадцать лет назад в сфере размещения и общественного питания, где она начинала с должности официанта, а затем стала заместителем руководителя и менеджером общественного питания. В 2015 году я решила стать барменом, так как это давало больше возможностей для участия в конкурсах, чем работа официантом. А мне нравится соревноваться!“ — рассказала Чистякова.
Как и другие, она участвует в World Class, чтобы проверить свои знания и навыки. „Чтобы хорошо подготовиться к финалу, меня ждут несколько интенсивных недель, полных творческого мышления и практики“, — подтвердила она.
Финал Балтийского конкурса длится два дня, в течение которых участникам предстоит пройти четыре разных тура. Самый важный – второй день соревнований. В различных соревнованиях набираются очки, и побеждает участник, набравший наибольшее количество очков.
„В финальном соревновании, наверное, все будет сводиться к тому, кто лучше поймет основные задачи соревнований. В конце концов, мы ищем не лучшего производителя напитков, а бармена, который выделяется из толпы своим характером и обаянием. Уровень местных, несомненно, высок, и вероятность привезти домой звание лучшего в Прибалтике велика“, — сказал Сяйнас.
В 2009 году британская группа по производству напитков Diageo запустила World Class, глобальное соревнование барменов, которое теперь превратилось в самое важное событие в мире коктейлей. Эстония впервые приняла участие в конкурсе World Class в 2016 году. В следующем году к ним присоединились латвийские и литовские бармены, и с тех пор страны Балтии были представлены в финале общим участником трех стран. Сезоном World Class в Эстонии управляет компания Prike, один из крупнейших импортеров напитков в странах Балтии. Всего в соревновательном сезоне „Eestin World Class 2024“ приняли участие 24 бармена.