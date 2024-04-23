Таллинн поддержит создание культурных проектов для людей с особыми потребностями(1)
В рамках тура заявок на проведение профессиональных культурных мероприятий, адресованных людям с особыми потребностями, Таллинн поддержит реализацию пяти культурных проектов. Цель пилотного проекта Таллинна – предоставить новые возможности для участия в культурной жизни города всем желающим, независимо от их особых потребностей.
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что тур приема ходатайств прошел успешно. „Запуская пилотный проект, мы ставили перед собой важную задачу – создать возможности для участия в культурной жизни тем, кто испытывает трудности или не может посещать различные культурные мероприятия. Прошедший тур приема заявок – это лишь один шаг из многих. Проекты, получившие поддержку, имеют большой потенциал для творческого успеха. Я надеюсь, что организаторы проектов сделают все возможное для реализации этого потенциала, что, безусловно, приведет к новым позитивным изменениям“, – сказал Оя.
Советник по культурному образованию и доступности Министерства культуры Анникки Арувяли, которая является членом комиссии по рассмотрению заявок, подчеркнула, что доступность также является важным направлением для Министерства культуры. „Сотрудничество в этой области имеет решающее значение. В рамках нового конкурса Таллинн поддержит культурные проекты для людей с особыми потребностями, которые, как мы надеемся, позволят многим людям в будущем получить незабываемый культурный опыт. Во время рассмотрения заявок вместе с экспертами в этой области мы, помимо прочего, смогли также обсудить проблемные моменты в вопросе доступности культуры и их решения, а также подумать, как мы можем посодействовать созданию лучшей и более доступной среды по всей Эстонии“.
Мера по поддержке профессиональных культурных проектов для людей с особыми потребностями является частью более комплексной программы действий, с помощью которой Таллинн хочет привнести идею о том, что культурные события должны быть доступны как можно большему числу целевых групп. Безусловно, одной из важных задач является улучшение доступности проходящих в городе мероприятий, но не менее важно создавать специальные мероприятия, которые изначально направлены на людей с особыми потребностями. Так называемые привычные адаптационные технологии (например, шрифт Брайля, описательный перевод, физический доступ и т. д.) не позволяют обеспечить доступность искусства для всех людей. Поэтому при проведении тура заявок на новые проекты в первую очередь исходили из потребностей и возможностей целевой аудитории проекта. Такой подход позволяет лучше углубиться во многие практические аспекты, а также затронуть новые темы.
Всего в туре было представлено 16 заявок на культурные проекты, из них финансирование получили следующие:
· MTÜ Terateater, сенсорный спектакль „Iidvana igavik“. Спектакль будет поставлен с учетом особых потребностей слепых и слабовидящих детей. Поскольку слабовидящие люди часто очень чувствительны к звукам, запахам и прикосновениям, постановка также хорошо подойдет для детей с сенсорной чувствительностью.
· MTÜ Suured Teod, Tallinn Deaf Fest – первый в Эстонии культурный и музыкальный фестиваль международного формата для глухих и слабослышащих молодых людей и взрослых. Помимо прочего, в ночной программе будут использованы инновационные визуальные и вибрационные решения.
· MTÜ MIKSTEATER, спектакль „Mu meel unus mägede taha...“ рассчитан на детей с нарушениями зрения и для тех, кто хочет узнать, как такие люди видят и воспринимают мир. Это спектакль-променад, в котором участники cмогут с помощью актеров пережить самые разные опыты, смотря/слушая/пробуя/нюхая/трогая.
· Проект Эстонской Ассоциации Специальной Олимпиады „Teater kõigile“ предлагает людям с ограниченными интеллектуальными возможностями особый театральный опыт с учетом их особенностей и в подходящей среде. За театральным представлением последует пешеходная экскурсия по Старому городу Таллинна, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
· MTÜ Lahenduskeskus, спектакль „Tsirkuseteater rahvale“ – это иммерсивный спектакль на острове Хийумаа, в котором средой выступает цирк, а исполнителями – люди с ограниченными возможностями вместе с профессиональными актерами. Спектакль будет передвижным и доступным для людей с разными потребностями.
На поддержку Таллинном новых культурных проектов для людей с особыми потребностями предусмотрено 50 000 евро.
В дальнейшем планируется продолжить сотрудничество с целевыми группами для улучшения доступности как городских мероприятий, так и зданий. Наряду с другими действиями, будет также составлен ориентировочный чек-лист для проведения доступных мероприятий, который поможет организаторам создавать более доступные культурные проекты для одной или нескольких целевых групп людей с особыми потребностями.