Таллинн поддержит создание культурных проектов для людей с особыми потребностями

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что тур приема ходатайств прошел успешно. „Запуская пилотный проект, мы ставили перед собой важную задачу – создать возможности для участия в культурной жизни тем, кто испытывает трудности или не может посещать различные культурные мероприятия. Прошедший тур приема заявок – это лишь один шаг из многих. Проекты, получившие поддержку, имеют большой потенциал для творческого успеха. Я надеюсь, что организаторы проектов сделают все возможное для реализации этого потенциала, что, безусловно, приведет к новым позитивным изменениям“, – сказал Оя.

Советник по культурному образованию и доступности Министерства культуры Анникки Арувяли, которая является членом комиссии по рассмотрению заявок, подчеркнула, что доступность также является важным направлением для Министерства культуры. „Сотрудничество в этой области имеет решающее значение. В рамках нового конкурса Таллинн поддержит культурные проекты для людей с особыми потребностями, которые, как мы надеемся, позволят многим людям в будущем получить незабываемый культурный опыт. Во время рассмотрения заявок вместе с экспертами в этой области мы, помимо прочего, смогли также обсудить проблемные моменты в вопросе доступности культуры и их решения, а также подумать, как мы можем посодействовать созданию лучшей и более доступной среды по всей Эстонии“.