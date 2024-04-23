Дмитрий Дибров рассказал, как новое хобби помогает ему бороться с последствиями инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что увлекся шитьем из-за перенесенного четыре года назад инсульта, пишет Gazeta.ru.

По его словам, он взялся за нитку с иголкой после слов врачей о необходимости развивать мелкую моторику рук. Дибров увлекся шитьем и даже пошил собственные штаны всего за четыре дня. Артист с улыбкой похвастался, что умеет вышивать даже крестиком.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — отметил Дибров.