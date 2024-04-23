В последние годы музей Ленина в Тампере набирает популярность – исследователь: „Культ личности – это большая трагедия“

– Смех выступает разрядкой, – говорит Лопаткина. – Это даже может быть улыбка облегчения – да, мы смогли, мы справились, наконец этот ужас закончился. И это также способ осмысления истории.

Прежний музей Ленина не допускал никакого юмора, но сегодня юмор – один из инструментов, с помощью которого в музее предлагают поразмыслить над историей.

– Сейчас экспозиция больше говорит о государственных контактах, но нам бы хотелось немножечко снизить регистр и поговорить в том числе о человеческих связях. Например, истории семей – это часть этой большой истории. У финских семей, которые жили в Советском Союзе, была одна судьба. У людей, которые эмигрировали из Финляндии в Россию, потому что верили в коммунизм – другая, у ингермаландцев – третья, – рассказывает исследователь.

После начала войны в Украине число посетителей музея только возросло – в прошлом году его посетило 12 тысяч человек. До этого ежегодное количество посетителей не превышало 10 тысяч. С каждого проданного билета музей отправляет часть выручки в фонд Unicef на помощь украинским детям.

– Нам очень хотелось, чтобы у посетителей была возможность поразмыслить о том, почему война возможна. Почему обстановка в России такова, как она сейчас. И нам кажется, у нас получилось, – говорит Катарина Лопаткина , исследователь из Музея рабочего движения Werstas, частью которого Музей Ленина является с 2017 года.

С 2017 года музей предлагает критический взгляд на историю взаимоотношений Финляндии и Советского Союза, а с прошлого года приглашает посетителей проследить за становлением авторитарной России. Новая часть экспозиции, „Новое тысячелетие“, повествует о времени, которое Владимир Путин провел у власти, вплоть до российского вторжения в Украину.

Единстенный в странах НАТО Музей Ленин а за свои 78 лет претерпел несколько масштабных трансформаций. Сначала музей знакомил финнов с постулатами ленинизма и сталинизма, а позднее превратился в сцену для демонстрации добрых отношений с восточным соседом, на которой Ленин изображался гарантом независимости Финляндии.

Например, несколько комичные, китчевые восковые фигуры Ленина на мотоцикле и ожидающего рядом своей очереди Сталина – популярное место для селфи – позволяют посмотреть на личности диктаторов в натуральную величину и соотнести их небольшой рост с размером кровавого следа, оставленного ими в истории.

– Это было сделано для того, чтобы дать возможность понять, что они тоже были люди из плоти и крови, определенного размера, очень небольшого. Это на самом деле заставляет задуматься, как человек способен творить такие ужасные дела, которые переворачивают с ног на голову историю, и ни одного государства, – говорит Лопаткина.

Однако в обновленной экспозиции 2025 года этих персонажей, скорее всего, уже не встретить. В музее думают, чем заменить эти фигуры.

– Прошло очень много времени, и нам хотелось бы предложить нашим посетителям какой-то другой интерактив. Мы пока не будем раскрывать все наши секреты, будет ли это высокотехнологичные VR очки с погружением в революционную реальность или что-то другое, но мы хотели бы удивить наших посетителей в 2025 году.

Лопаткина подчеркивает, что речь не идет о том, чтобы избавиться от фигур диктаторов.

– Если мы говорим о культе личности, мы не можем избежать памятника, изображения. Но главное, что именно мы говорим при этом. Мы говорим, что культ личности – это недопустимо, это большая трагедия – например, в случае Сталина – или преступление, которое совершается прямо сейчас в современной России.

Название устарело?

Многие задаются вопросом, насколько название музея уместно и актуально сегодня.

– Название Музей Ленина и то, что оно сохранилось до настоящей поры – это часть большого нематериального культурного наследия Финляндии. Потому что вся история музея, как он был основан и его экспонаты, документация его деятельности – это все часть истории Финляндии. То, как она жила и что ей пришлось перенести после войны, – поясняет исследователь.

Общая граница никуда не денется, и так или иначе Финляндии и России приходится взаимодействовать в самых разных областях, считает Лопаткина.

– И всегда это взаимодействие в разное время было на очень разных уровнях, и каждый раз это было что-то новое и интересное. И мы с удовольствием об этом рассказываем.