Ученые узнали, почему после алкоголя некоторые люди теряют память

Сумма вознаграждения для одного человека составила до 75 долларов, еще была возможность выиграть одну из восьми подарочных карт на 100 долларов за участие в эксперименте.

В исследовании участвовали 79 студентов крупного университета на северо-востоке Соединенных Штатов, склонных к "рискованному" употреблению алкоголя, в возрасте от 18 до 22 лет. Все прошли небольшой базовый опрос и посетили лабораторию, где им выдали датчики, которые нужно было носить с 17:00 четверга до утра воскресенья на протяжении месяца. Также добровольцы каждое утро заполняли анкеты о том, пили ли они накануне и помнят ли события вечера.

Авторы предыдущих научных работ пришли к выводу, что количество выпитого не единственный фактор, провоцирующий потерю памяти. Чтобы выяснить остальные причины и не полагаться лишь на самоотчеты пьющих людей, американские ученые использовали наручные датчики трансдермальной концентрации алкоголя BACtrack Skyn. Они измеряют биомаркеры интоксикации практически в реальном времени.

Помимо самих периодов амнезии, человек может сталкиваться с симптомами психических и поведенческих расстройств на фоне потребления спиртного. Поэтому понимание причин, вызывающих такие провалы в памяти, поможет предотвратить вред от злоупотребления алкоголем.

Нарушения памяти — распространенное последствие употребления алкоголя: по данным исследования 2022 года, из 1700 студентов колледжей примерно 80% сообщили как минимум об одном эпизоде блэкаута. Пьющий при этом остается в сознании (до определенного момента), взаимодействует с окружающими, а наутро частично или полностью не помнит, что происходило вечером.

Коллектив ученых из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и с факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США задался целью выяснить, предсказывает ли то, как люди пьют спиртное, провалы в памяти, вызванные алкоголем. О своих выводах они рассказали в статье для журнала Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

За время исследования ученые зарегистрировали 486 эпизодов распития спиртного и 147 эпизодов амнезии. Более двух третей (69,3%) студентов хотя бы раз столкнулись с "блэкаутом". Для проверки гипотезы ученые построили многоуровневые логистические модели и изучили, как отдельные показатели трансдермальной концентрации алкоголя — скорость и продолжительность ее роста, а также достижение пика — связано с провалами в памяти.

"Наша гипотеза полностью подтвердилась. Мы определили три биомаркера нарастающей интоксикации алкоголем — скорость ее достижения, продолжительность и пиковое значение, — предсказывающих вероятность наступления "блэкаута" у пьющих студентов колледжей. Результаты подтверждают мнение о том, что то, как человек пьет, важно для прогнозирования риска алкогольных провалов в памяти", — рассказали ученые.

Так, в дни, когда в крови участников быстро росли показатели алкогольной интоксикации, риск провалов в памяти увеличивался в 2,69 раза; когда пиковые значения концентрации алкоголя были наиболее высоки — в 2,93 раза; когда показатели интоксикации нарастали продолжительно (речь идет о количестве часов распития алкоголя) — в 4,16 раза. Если имели место все три фактора, то значимую корреляцию с "блэкаутами" показала лишь продолжительность достижения интоксикации.

"Чтобы снизить риск [провалов в памяти], важно учитывать то, как человек употребляет алкоголь, а не только его количество. Для прогнозирования алкогольной амнезии важна и скорость интоксикации, и ее пиковые значения, и время, в течение которого пьющий достигает пика. Эти предикторы имеют значение для профилактики", — констатировали ученые.

Они также отметили некоторые ограничения исследования: небольшое число участников, причем большинство — белые (86,1%) и девушки (55,7%); продолжительность эксперимента — один месяц, на который пришлись День святого Патрика (связан с распитием спиртного) и пасхальные выходные (студенты, как правило, едут домой, где пьют меньше). Кроме того, датчики могли пропустить дни с менее интенсивным употреблением алкоголя. Наконец, некоторые молодые люди во время прохождения утреннего опроса, когда они еще не встретились с друзьями и не обменялись впечатлениями о вечеринке, могли не осознать, что не помнят некоторых моментов.