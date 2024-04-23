Ученые спрогнозировали, какой вирус станет причиной следующей пандемии

57% ученых, принявших участие в исследовании, считают, что, вероятнее всего, причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания станет штамм вируса гриппа.

«Каждую зиму появляется грипп. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны — но не обязательно, что так будет всегда», — заявил исследователь из Кельнского университета Джон Салмантон-Гарсия.

По мнению 21% экспертов, принявших участие в исследовании, следующей после гриппа наиболее вероятной причиной пандемии, вероятно, станет вирус, получивший название «болезнь X». Они полагают, что следующая пандемия будет вызвана еще не выявленным микроорганизмом, который появится неожиданно, так же, как это было с Covid-19.

Еще 15% ученых по-прежнему считают, что коронавирус остается угрозой и способен вызвать новую пандемию в ближайшем будущем.

Другие смертельные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, серьезной глобальной угрозой считают лишь от 1% до 2% опрошенных ученых.

«Грипп оставался — в значительной степени — угрозой номер один с точки зрения его пандемического потенциала в глазах подавляющего большинства мировых ученых», — отметил Салмантон-Гарсия.

The Guardian напоминает, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения выразила опасения по поводу тревожного распространения штамма гриппа H5N1, который вызывает миллионы случаев птичьего гриппа по всему миру.

Вспышка началась в 2020 году и привела к гибели десятков миллионов домашних и диких птиц. Совсем недавно вирус распространился на млекопитающих, включая домашний скот, который сейчас заражен в 12 штатах США. Ученые говорят, что это стало шоком.