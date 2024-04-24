„Золотое яйцо“ свитшоту Зеленского: проект Министерства обороны Kaitsetahe получил высокую награду

Конкурс Kuldmuna проходит уже в 26 раз и берет свое начало в 90-х. Таким образом это старейший и важнейший рекламный конкурс, а присуждаемые награды имеют в Эстонии реальный вес как для заказчиков, так и для конкурентов.

В сфере PR-кампаний награды удостоилась и кофта Kaitsetahe, подаренная Владимиру Зеленскому, и теперь активно продающаяся в магазинах.

„Вдохновленные оборонительным духом украинского народа, Министерство обороны Эстонии создало к визиту президента Украины Владимира Зеленского особый свитшот в подарок. Надев в Таллинне подаренный Каей Каллас свитшот, и выступив в нем в Рийгиког, Зеленский сделал слово Kaitsetahe частью активного лексикона каждого эстонца“.

Вся „кампания“ от идеи до реализации заняла менее 15 часов. Бюджет составил ровно один свитшот от Marat по цене 35 евро и креативность команды.

Проект получил „Золотое яйцо“ в своей категории.