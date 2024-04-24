„За эти годы я так и не нашла настоящего партнера“. Иева Ильвес о разводе с Тоомасом Хендриком Ильвесом(3)
Дипломат и эксперт по вопросам кибербезопасности Иева Ильвес дала первое интервью после объявления о разводе с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом. Их брак распался после семи лет совместной жизни. В интервью журналу Ieva Ильвес рассказала о том, что бракоразводный процесс уже запущен и что кажущийся счастливым брак был лишь фасадом, а проблемы существовали уже давно, пишет Delfi.lv
Начало истории любви было похоже на сказку, говорит Иева. Правда, она подчеркивает, что ее рассказ — это только ее версия событий, потому что у другой стороны есть своя история о том, что произошло в браке.
"За эти годы я так и не нашла настоящего партнера. Мне кажется, я вышла замуж за президента, и Тоомас всю жизнь оставался президентом в нашем браке. Конечно, это пожизненный титул, но для меня важно, чтобы в моей жизни был партнер. Мне этого не хватало долгие годы", — говорит она.
Развод начался по инициативе Тоомаса, потому что Иева считала, что с верой и упорством можно найти решение. "Но в какой-то момент Тоомас решил, что ничего не выйдет. Он решил, что у него есть другие варианты, и ему нужна свобода, чтобы их реализовать. За последний год произошло много вещей, которые были для меня морально неприемлемы. В какой-то момент я поняла, что это было несправедливо по отношению ко мне. И именно я обратилась в суд, потому что мы не смогли найти общего языка", — объясняет Ильвес.
По ее словам, бракоразводный процесс — дело постоянное и непростое. Есть дела, которые должны решаться в суде, и Иева надеется на справедливое разбирательство.
Иева Ильвес — мать троих детей, младший из которых родился в браке с политиком. В интервью журналу она рассказала, что детям ничего не сказали о разводе. Маленький Ханс, вероятно, внутренне переживает сложившуюся ситуацию, потому что любит своего отца.
Иева также говорит, что Тоомас Хендрик Ильвес проводит очень мало времени с сыном: "Я понимаю, что это прозвучит как критика, но она была скрыта в течение многих лет. К сожалению, она добавила горечи в наш брак. Я чувствую, что Ханс недостаточно встречался со своим отцом. Я уехала в Киев в середине апреля, но дети остались в Латвии, и им никогда не отказывали во встречах в Тоомасом, но он не предпринимал никаких усилий, чтобы увидеться с ними", — сказала Иева в интервью.
Брак был заключен в Эстонии, поэтому бракоразводный процесс проходит там же. Судебное разбирательство еще не завершено. Однако Иева не жалеет о годах, проведенных с Ильвесом, ведь это позволило ей вырасти профессионально и познакомиться с замечательными людьми.