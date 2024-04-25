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25.04.2024, 08:01

Семь километров по цене золота: поездка из центра в Ласнамяэ на Bolt Drive обошлась клиентке в 3522 евро

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Дополнено в 12:00 комментарием Bolt
Поездка на Bolt Drive за 3522 евро
Поездка на Bolt Drive за 3522 евро
ФОТО: Viktoria Solomonchuk | Коллаж: Shutterstock+скриншот

В среду днем жительница Таллинна испытала шок – привычная поездка на арендной машине Bolt Drive из одного района в другой закончилась для нее небывалой суммой в чеке. За поездку длиной семь километров с женщины потребовали 3522,24 евро, при этом она не попадала в аварию, и с машиной было все в порядке.

Женщина арендовала автомобиль в Bolt Drive для поездки от бульвара Рявала до улицы Вирби, совершив промежуточную остановку на Тяхесаю. Поездка, длиной семь километров, которая заняла в общей сложности 29 минут, вышла Анастасии в 3522,24 евро.

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