25.04.2024, 08:01
Семь километров по цене золота: поездка из центра в Ласнамяэ на Bolt Drive обошлась клиентке в 3522 евро(32)
Дополнено в 12:00 комментарием Bolt
ФОТО: | Коллаж: Shutterstock+скриншот
В среду днем жительница Таллинна испытала шок – привычная поездка на арендной машине Bolt Drive из одного района в другой закончилась для нее небывалой суммой в чеке. За поездку длиной семь километров с женщины потребовали 3522,24 евро, при этом она не попадала в аварию, и с машиной было все в порядке.