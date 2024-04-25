Семь километров по цене золота: поездка из центра в Ласнамяэ на Bolt Drive обошлась клиентке в 3522 евро

В среду днем жительница Таллинна испытала шок – привычная поездка на арендной машине Bolt Drive из одного района в другой закончилась для нее небывалой суммой в чеке. За поездку длиной семь километров с женщины потребовали 3522,24 евро, при этом она не попадала в аварию, и с машиной было все в порядке.