Когда Гарольд еще не скрывал боль: как выглядел в молодости дед из популярного мема

Слава обрушилась на венгерского инженера Андраша Арато внезапно. На пенсии мужчина просто стал подрабатывать съемкой для стоковых фотографий, а они возьми да разойдись на мемы. Так Андраш стал известен как „Гарольд, скрывающий боль“ — поводом для шуток стало его выражение лица. Казалось, что мужчина улыбается через силу.