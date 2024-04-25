25.04.2024, 18:09
Когда Гарольд еще не скрывал боль: как выглядел в молодости дед из популярного мема
ФОТО: | Shutterstock
С седой бородой этого человека видели миллионы пользователей сети, а вот каким он был в молодости знают единицы.
Слава обрушилась на венгерского инженера Андраша Арато внезапно. На пенсии мужчина просто стал подрабатывать съемкой для стоковых фотографий, а они возьми да разойдись на мемы. Так Андраш стал известен как „Гарольд, скрывающий боль“ — поводом для шуток стало его выражение лица. Казалось, что мужчина улыбается через силу.
Долгое время никто понятия не имел, как их кумир выглядел в юности. Но популярность Андраша сделала свое дело — в сеть просочились и архивные снимки мужчины.
Посмотри, как будущий герой мема выглядел в день своей свадьбы в 1970-х! Весьма симпатичный парень и улыбка вполне естественная.