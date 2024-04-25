В Ласнамяэ откроется самый большой парк аттракционов в странах Балтии

В парке развлечений Sky Tivoli будут представлены более 20 аттракционов для всей семьи. Специально в обновленный Lasnamäe Centrum приедут долгожданные аттракционы: 40 метровая раздвижная цепочка „Star Flyer“, постройка которой займет более пяти суток, а также колесо обозрения, с которого можно будет насладится шикарным видом. В лунопарке будут представлены также: Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Шрек, Лабиринт, Лебеди, Детская карусель, Скай-джамп, Манеж, Цепочка, Водные шары, а также большое количество лотерей и других аттракционов.