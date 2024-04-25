Радио 4 сохраняет лидерство среди русскоязычных радиостанций Эстонии

За последние полгода – с октября 2023-го по март 2024-го – Радио 4 слушали в день 37 000 человек, что на 3 000 (+9%) больше по сравнению с прошлым периодом. Это является наивысшим показателем за последние два года. Еженедельная аудитория также выросла, составив 81 000 (+3%) слушателей (против 79 000 за прошлый период).

В месяц Радио 4 слушали 94 000 человек, что на 1 000 (+1%) больше, чем за прошлый период. Количество слушателей в будние дни увеличилось на 1 000 (62 000 против 61 000, +2%), а в выходные дни – на 4 000 (39 000 против 35 000, +11%).

Среди регионов заметнее всего слушателей прибавилось в Вирумаа – на 5 000 человек (29 000 против 24 000, +21%). Также положительный рост (+2 000 человек) наблюдался и в возрастной группе от 35-49 лет (21 000 против 19 000, +11%).

Радио 4 увеличил долю времени пребывания слушателей на волне, что составляет 4,5% (против 4,4% за прошлый период), закрепив за собой лидерство среди всех русскоязычных радиостанций Эстонии.

На втором месте по популярности среди вещающих на русском языке радиостанций находится „SKY Радио“ (73 000 слушателей в неделю). Третье место делят „Народное Радио“ и „Super Радио“ – бывшее „Русское Радио“ (по 58 000 слушателей в неделю). По доле времени пребывания на волне среди русскоязычных коммерческих радиостанций первое место занимают „Народное Радио“ и „Super Радио“: у обеих радиостанций по 1,5%.

Самой популярной радиостанцией в Эстонии по-прежнему является вещающее на государственном языке Vikerraadio. Оно лидирует как по ежедневному количеству слушателей (121 000 человек), так и еженедельному (233 000 человек) и ежемесячному (261 000 человек). Следом расположились Raadio Elmar (83 000 слушателей в день/217 000 слушателей в неделю/253 000 слушателей в месяц) и Star FM (59 000 слушателей в день/200 000 слушателей в неделю/242 000 слушателей в месяц).