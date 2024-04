В центре T1 пройдут мастер-классы звездного французского хореографа Яниса Маршала

Янис Маршал (родился 11 ноября 1989 года) – французский танцор и хореограф, специализирующийся на танцах высоких каблуках. Родился он в Грасе, Франции. В 2014 году принял участие в британском шоу талантов Britain's Got Talent с двумя подтанцовщиками, выйдя в финал. Маршал также был тренером и хореографом в программе Dancing with the Stars и украинской версии проекта So You Think You Can Dance. Кроме того, он является хореографом лас-вегасского шоу Cirque du Soleil «Zumanity». В 2018 году он исполнил роль танцующего Дэдпула в музыкальном видеоклипе Селин Дион на песню «Ashes», снялся в нем и Райан Рейнольдс – в роли со словами. В 2019 году Маршал принял участие в четвертом эпизоде 11-го сезона шоу RuPaul’s Drag Race, озаглавленного «Trump: The Rusical». В 2022 году он участвовал в пятом эпизоде первого сезона шоу Drag Race France. Также в 2022 году он был преподавателем танцев в 10-м сезоне французского телевизионного шоу Star Academy.