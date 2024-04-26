Жительница Южной Кореи влюбилась в „Илона Маска“ и отдала ему $50000

Она рассказала в беседе с Korea Herald, что не сразу поверила в то, что общается с настоящим Иланом Маском. По словам собеседницы, она является поклонницей миллиардера, следит за его жизнью и прочитала биографию.

Однако ее виртуальный знакомый рассказывал много подробностей из частной жизни о детях, как летает на вертолете на работу. При этом он признался, что редко общается с поклонниками.

Кроме этого, „Илон Маск“ стал звонить кореянке и часто делал это с помощью видеосвязи. Вероятно, в этот момент аферист использовал технологию дипфейка.

А однажды признался „подруге“ в любви. Так и сказал, вспомнила кореянка: „А знаешь, я ведь люблю тебя“. После этого отношения вышли на новый уровень. Фальшивый Илон Маск убедил женщину, что сделает ее богатой, но для этого ей надо перевести определенную сумму на счет корейского сотрудника Маска, чтобы тот вложился в одно из предприятий миллиардера. Жертва осталась без денег.