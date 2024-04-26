Умер один из самых известных котов Эстонии, радовавший посетителей замка Курессааре
Вот уже более десяти лет настоящими звездами парка при замке Курессааре были два похожих друг на друга кота, но теперь парк опустел. Первый кот по кличке Кактус из-за преклонного возраста проводит время в стенах дома, а второй кот по кличке КааКактус, который еще на прошлой неделе радовал посетителей на мосту у замка, недавно скончался. Котика пришлось усыпить из-за неизлечимой опухоли.
Поседний год КааКактус проводил время в парке замка Курессааре в одиночестве, после того как его друг остался дома после тяжелой болезни. В последнее время КааКактус становился все вялым и тощим, поэтому работники Сааремааского музея связались с его владельцем. Котика осмотрел ветеринар и, к сожалению, не оставалось ничего другого, как усыпить животное.
Посетители замка Курессааре годами гадали, как кот, которого они только что видели у замка Курессааре внезапно оказывался у Куразала. Секрет был в том, что в парке жили два похожих кота с похожими кличками - Кактус и КааКактус. Их часто путали даже сами жители Курессааре.