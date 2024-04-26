Умер один из самых известных котов Эстонии, радовавший посетителей замка Курессааре

Вот уже более десяти лет настоящими звездами парка при замке Курессааре были два похожих друг на друга кота, но теперь парк опустел. Первый кот по кличке Кактус из-за преклонного возраста проводит время в стенах дома, а второй кот по кличке КааКактус, который еще на прошлой неделе радовал посетителей на мосту у замка, недавно скончался. Котика пришлось усыпить из-за неизлечимой опухоли.