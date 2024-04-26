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26.04.2024, 15:46

Умер один из самых известных котов Эстонии, радовавший посетителей замка Курессааре

 
Raul Vinni
Кот КааКактус на мосту у замка Курессааре.
Кот КааКактус на мосту у замка Курессааре.
ФОТО: Erakogu

Вот уже более десяти лет настоящими звездами парка при замке Курессааре были два похожих друг на друга кота, но теперь парк опустел. Первый кот по кличке Кактус из-за преклонного возраста проводит время в стенах дома, а второй кот по кличке КааКактус, который еще на прошлой неделе радовал посетителей на мосту у замка, недавно скончался. Котика пришлось усыпить из-за неизлечимой опухоли.

Поседний год КааКактус проводил время в парке замка Курессааре в одиночестве, после того как его друг остался дома после тяжелой болезни. В последнее время КааКактус становился все вялым и тощим, поэтому работники Сааремааского музея связались с его владельцем. Котика осмотрел ветеринар и, к сожалению, не оставалось ничего другого, как усыпить животное.

Посетители замка Курессааре годами гадали, как кот, которого они только что видели у замка Курессааре внезапно оказывался у Куразала. Секрет был в том, что в парке жили два похожих кота с похожими кличками - Кактус и КааКактус. Их часто путали даже сами жители Курессааре.

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