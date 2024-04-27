ФОТО | Золотые унитазы и гигантские черепа: Киркоров потратил 2 миллиона евро на ремонт квартиры

Элитную недвижимость в Филипповском переулке артисту продал бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Площадь апартаментов — 537 квадратных метров. В квартире также имеется второй этаж и общий лифт с квартирой, где жила Алла Пугачева.

По информации "Комсомольской правды", пентхаус Киркорова долго пустовал. Певец постепенно перевозил в него вещи из старой квартиры. Ремонтом квартиры занималась дизайнер Диана Балашова. Оформление было сделано с ориентацией на эксцентричный вкус Киркорова — все в имперском стиле: золотые потолки, ковры, лепнина. Для спальни были созданы два золотых черепа от дизайнера Филиппа Плейна.

„Из Китая я привез не менее „умные“ унитазы (по слухам, артист выбрал сантехнику в золотом цвете. - Ред.) с подогревом. Плюс ко всему мне хотелось бы построить в новой квартире зимний сад, где я буду вечерами любоваться закатами. Ну а главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям. Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком“, — рассказал Киркоров.

Дизайнер Балашова призналась, что ремонт в квартире Киркорова стал для нее по-настоящему сложной работой.

„Там был абсолютно старомодный интерьер: многоярусные потолки, камин из мрамора. Заказчик попросил переделать квартиру, ничего при этом не ломая“, — пожаловалась она.

По словам Балашовой, в квартире было множество дорогих элементов интерьера: мраморный камин, прикроватные светильники, люстры. При этом лепнина была сильно устаревшей, а санузлами и вовсе нельзя было пользоваться.

К счастью, к решению столь непростой проблемы Балашова подошла творчески: перекрасила старые колонны в ежевичный цвет, расставила повсюду дорогую мебель, обшила шторы стразами Swarovski, декорировала диваны бархатом.

Не исключено, что после переезда в пентхаус Киркоров займется ремонтом своей второй квартиры, уже ориентируясь на пожелания детей.