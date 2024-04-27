Наряд супруги президента Финляндии вызвал в Швеции ажиотаж – за стильные вещи от кутюр необходимо платить из собственного кармана(6)
Сюзанн Иннес-Стубб своим выбором одежды спровоцировала волну заголовков в шведских СМИ во время официального визита президентской четы в Стокгольм, пишет Yle.
На этой неделе президент Финляндии Александер Стубб совершил свой первый официальный визит в Швецию. Во вторник вместе с супругой Сюзанн Иннес-Стубб президент встретился со шведской королевской четой. Помимо добрососедских отношений внимание было приковано также к нарядам первой леди Финляндии, которые подверглись тщательному препарированию в популярных шведских СМИ.
Иннес-Стубб отдала предпочтение финским дизайнерам для встречи с первыми лицами Швеции: так, она выбрала белоснежный комплект от модельера Катри Нисканен и брючный костюм от бренда Jeans and Towels.
Как считает профессор университета Аалто, художница по текстилю Кирси Ниинимяки, такие мероприятия являются крайне важными для развития карьеры модных дизайнеров, и Иннес-Стубб своим выбором поддержала финских модельеров и помогла им оказаться в свете международных софитов.
Журналисты Yle выяснили, кто отвечает за выбор костюмов первой леди, когда она представляет Финляндию, например, в ходе официальных визитов в другие страны.
Вторая половина президента не получает зарплату
Несмотря на то, что вступление на должность подразумевает многочисленные льготы, супруг или супруга президента не получают зарплаты или компенсации за свое участие в официальных мероприятиях.
Согласно канцелярии президента, партнер главы государства законодательно не занимает официальной позиции, поэтому его роль – сугубо добровольная и не предусматривает оплаты.
Таким образом, отвечающие этикету костюмы, необходимые для участия в государственных визитах и других миссиях, нужно оплачивать из собственного кармана.
– Вторая половина самостоятельно оплачивает личные расходы, например, на одежду, – ответили журналистам Yle из канцелярии президента по электронной почте.
В то же время, напоминает канцелярия, супругов президента не обязывают участвовать в представительских мероприятиях или официальных визитах за границу.
При этом в международной практике принято, что вторая половина главы государства наравне с супругом принимает участие как в поездках за рубеж, так и в мероприятиях для иностранных гостей в Финляндии.
Йенни Хаукио: покупка нарядов для мероприятий – это большие хлопоты
Супруга президента Саули Ниинистё, доктор наук Йенни Хаукио публично рассказала о том, какие требования предъявляются к нарядам спутницы президента. За прошедшие годы выбор костюмов Хаукио неоднократно становился поводом для обсуждений в СМИ. Платья, в которых супруга Саули Ниинистё появлялась на приеме в честь Дня Независимости, и ее любовь к минимализму часто обсуждались в таблоидах и не только.
Как пишет Helsingin Sanomat, в вышедших в 2023 году мемуарах Хаукио признается, что покупка вещей для официальных мероприятий была крупной статьей расходов.
– У людей, которые ходят на обычную работу, да почти ни у кого, в самом деле, обычно нет такой одежды в шкафу, – поделилась в книге Хаукио.