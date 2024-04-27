Наряд супруги президента Финляндии вызвал в Швеции ажиотаж – за стильные вещи от кутюр необходимо платить из собственного кармана

На этой неделе президент Финляндии Александер Стубб совершил свой первый официальный визит в Швецию. Во вторник вместе с супругой Сюзанн Иннес-Стубб президент встретился со шведской королевской четой. Помимо добрососедских отношений внимание было приковано также к нарядам первой леди Финляндии, которые подверглись тщательному препарированию в популярных шведских СМИ.

Иннес-Стубб отдала предпочтение финским дизайнерам для встречи с первыми лицами Швеции: так, она выбрала белоснежный комплект от модельера Катри Нисканен и брючный костюм от бренда Jeans and Towels.

Как считает профессор университета Аалто, художница по текстилю Кирси Ниинимяки, такие мероприятия являются крайне важными для развития карьеры модных дизайнеров, и Иннес-Стубб своим выбором поддержала финских модельеров и помогла им оказаться в свете международных софитов.

Журналисты Yle выяснили, кто отвечает за выбор костюмов первой леди, когда она представляет Финляндию, например, в ходе официальных визитов в другие страны.

Вторая половина президента не получает зарплату

Несмотря на то, что вступление на должность подразумевает многочисленные льготы, супруг или супруга президента не получают зарплаты или компенсации за свое участие в официальных мероприятиях.

Согласно канцелярии президента, партнер главы государства законодательно не занимает официальной позиции, поэтому его роль – сугубо добровольная и не предусматривает оплаты.

Таким образом, отвечающие этикету костюмы, необходимые для участия в государственных визитах и других миссиях, нужно оплачивать из собственного кармана.

– Вторая половина самостоятельно оплачивает личные расходы, например, на одежду, – ответили журналистам Yle из канцелярии президента по электронной почте.

В то же время, напоминает канцелярия, супругов президента не обязывают участвовать в представительских мероприятиях или официальных визитах за границу.