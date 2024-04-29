Таллинн активно поддерживает летние молодежные лагеря

По словам вице-мэра Алексея Яшина, в этом году Таллинн выделит более 212 000 евро на поддержку участия 7 850 детей и подростков в летних молодежных лагерях. Эта сумма превышает расходы на аналогичные цели в два предыдущих летних сезона. «Мы и дальше будем поддерживать деятельность, которая способствует развитию молодежи. Увеличение финансирования и повышение доступности лагерей – важный шаг к тому, чтобы у каждого молодого человека была возможность провести летние каникулы увлекательно и с пользой», – сказал Яшин.

В лагерях, получивших поддержку от города, могут принять участие дети и молодежь от 7 до 19 лет, чьим местом жительства согласно регистру народонаселения является Таллинн. В общей сложности субсидия была выделена 38 партнерским организациям, она составляет 4 евро в день на одного участника.

Летние молодежные лагеря начнут свою работу с 13 июня. Лагеря предлагают участникам широкий выбор занятий, от спорта до науки, и проходят в живописных природных местах по всей Эстонии. Таллинн оказывает поддержку летним лагерям, находящимся за пределами административной территории столицы, при условии, что продолжительность смены в них составляет не менее шести дней.

Все лагеря, получившие субсидию, имеют действующую лицензию, работающие в них вожатые и руководители обладают необходимой квалификацией. До 17 мая открыт онлайн-курс для вожатых и руководителей молодёжных лагерей, желающих пройти профессиональную подготовку или повысить свою квалификацию. По окончании курса необходимо будет сдать экзамен или предоставить документ об обновлении квалификации. Положительный результат подтвердит квалификацию руководителя или вожатого лагеря. Зарегистрироваться на курс можно до 6 мая по ссылке.