Дни Каламая 2024: ярмарка, концерты, экскурсии и посиделки за общим столом

В этом году приглашаем жителей Каламая и организации этого района организовать самим 18 и 19 мая все, что сам пожелает: рабочие комнаты, концерты, соревнования, конкурсы, лекции, презентации, выставки рисунков или фотографий, - все, что может привлечь заинтересованных участников. Предлагаем всем принять участие в местном фестивале, показать себя и внести свой вклад в поддержание и укрепление особой атмосферы этой части города.

Дни Каламая – аполитичный и безалкогольный фестиваль местных жителей и организаций, который проводят местные жители, чтобы поддерживать дружеские отношения, знакомиться друг с другом, укреплять добрососедские отношения и создавать все более уютную атмосферу для работы и жизни.

Мы отказываемся от приглашенных артистов и огромной уличной ярмарки.

В субботу, 18 мая, гостей ожидают самые разнообразные мероприятия по всему району Каламая. Они ждут вас в том месте, где Дни Каламая проводились в самый первый раз, - во дворе театра Teoteater. На площадке рядом с баней Калма будет работать местная барахолка Kalamaja Krempel и детский базар игрушек. Призываем пожилых жителей принять участие в организации уголка бабок-дедок.

В музее Каламая и местной библиотеке тоже будут организованы интересные мероприятия, для посетителей будут открыты школа Kalamaja Põhikooli и двор гимназии Густава Адольфа. На обновленной площади Vana-Kalamaja можно будет посмотреть культурную программу, а вечером состоятся традиционные посиделки за общим длинным столом – ожидаем всех принять в нем участие, и приносите с собой еду и напитки!

В воскресенье, 19 мая, кафе и миниярмарки откроются во дворах района Каламая, где жители каждого дома смогут предложить посетителям свои кулинарные изделия, постараются развлечь их, предложить свои товары и услуги. Состоятся традиционные детский забеги автобусная экскурсия от MTÜ Meie Kalamaja для людей, которым трудно передвигаться пешком.