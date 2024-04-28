Призыв "Тарту 2024": толоки Дня полезных дел станут филиалами культурной столицы(6)
На всеэстонский День полезных дел, или Teeme Ära Talgupäev, который состоится в субботу, 4 мая, уже зарегистрировано около 846 толок* и 12 474 участников. В рамках культурной столицы Европы 2024 года и Года культурного богатства Эстонии этой весной, среди прочего, в фокусе мероприятия значимость культуры толок и привнесение культурных впечатлений в каждый уголок Эстонии, на каждую толоку. Вы также можете участвовать в толоках, цель которых будет заключаться в том, чтобы подготовить события в рамках программы культурной столицы в Тарту и Южной Эстонии. Зарегистрировать свои толоки или выбрать мероприятие для участия можно на сайте Дня полезных дел «Сделаем!» www.teemeara.ee.
По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, в год культурной столицы уместно привлечь внимание к нашей культуре организации и проведения толок, и далее к культурному богатству различных регионов и общин Эстонии. „Организаторы множества мероприятий в рамках программы „Культурная столица Европы“ планируют толоки „Сделаем!“, что открывает участникам толок возможность внести свой вклад в оформление и успех мероприятий“, - отметил Рааве. - „В то же время мы призываем всех организаторов толок со всей Эстонии разнообразить свои толоки приятными культурными впечатлениями. Например, захватывающими историями о прошлом и местных традициях, песней или игрой на музыкальных инструментах, блюдами национальной кухни или любым другим культурным опытом в соответствии со своими интересами и возможностями“.
По словам руководителя программы „Культурная столица Европы“ Кулдара Лейса, День полезных дел „Сделаем!“ и культурная столица во многом пересекаются. „День полезных дел фокусируется на темах, которые важны и для нашей программы. Помимо призыва разнообразить толоки культурными впечатлениями, мы также можем привлечь внимание к биоразнообразию, которое является сквозной темой „Тарту 2024“. В год культурной столицы Европы мы приглашаем вас найти подобные жемчужинам таланты вашего родного края, чтобы разделить энергию сотворчества и поддержать их в их пути на большую сцену“, - сказал Лейс.
По словам одной из ведущих культурной программы „Сделаем!“ этого года, певицы и этномузыканта Ану Тауль, культура проведения толок - это форма совместного творчества и общения, которая характерна для каждого региона Эстонии на протяжении столетий. По словам Ану Тауль, даже в своем нынешнем доме в родной Хаанимаа она всегда видит традиции, культуру и впечатления. „Когда люди трудятся бок о бок, работа идет быстро и всегда есть место веселью. Потом мы играем на музыкальных инструментах и наслаждаемся совместно проведенным временем“, - поделилась она личным опытом.
Среди мероприятий, которые являются частью основной программы культурной столицы Европы „Тарту 2024“, можно отметить, в частности, следующие толоки „Сделаем!“:
- Художественный маршрут международной линии / Maailma Maaliini kunstimarsruut (27.04) https://talgud.teemeara.ee/events/must-toonekure-pesa-talgud-ahijarvel-karula-rahvuspargis - Серия речных походов „Открой Эмайыги!“, являющаяся частью программы сообщества Южной Эстонии / Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kuuluv jõeretkede sari „Avasta Emajõgi!“ (1.05, 4.05, 18.05) https://talgud.teemeara.ee/events/emajoe-koristustalgud-lodjakoda
- Выставка технологического искусства под открытым небом „Дикие биты“ / Maajaama tehnoloogilise kunsti vabaõhunäitus „Metsikud bitid“ (4.05) https://talgud.teemeara.ee/events/metsikud-talgud-maajaamas - Тартуский всемирный университет в сотрудничестве с деревней Маарья / Tartu Maailmaülikool koostöös Maarja külaga (4.05) https://talgud.teemeara.ee/events/supisoomise-ja-mottemolgutamise-talgud-maarja-kula-sopradele-talgulistele
Этой весной, уже 17-ый год подряд, День полезных дел „Сделаем!“ вновь вдохновит десятки тысяч человек по всей Эстонии объединить усилия и внести свой вклад в улучшение жизни в родных краях. День полезных дел „Сделаем“, или Teeme Ära talgupäev, проводится в нынешнем формате в 15-ый раз и вырос из масштабной уборки всей территории Эстонии в 2008 году и последующего за ней всеэстонского мозгового штурма 2009-го года. Вот почему мы решили символически назвать 2024 год годом культуры толок, и этой весной мы вновь покажем широкой общественности собранные ранее рассказы о толоках и другие ценные экспонаты, обогащающие толоки культурными впечатлениями.
Рекомендации для „культурного перекуса“, включая примеры историй с толок и вдохновляющую музыку, можно найти на сайте „Сделаем!“ по адресу: https://teemeara.ee/tahelepanu-all/kultuurielamus-talgutel.
Как и в предыдущие годы, в День полезных дел „Сделаем!“ каждый может организовать толоку и пригласить других к ней присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в дорогих сердцу местах, общими усилиями выполнив неотложную работу. На сайте „Сделаем!“ также можно как зарегистрировать свою толоку, так и выбрать мероприятие по душе.
Организаторы Дня полезных дел „Сделаем!“ который состоится в этом году 4 мая: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень „Родной край“ и образованная ими сеть. Спонсоры и партнеры мероприятия: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Фонд Зигрид Раусинг, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Программа „Зеленая школа“ при Тартуском доме природы, Органический центр Эстонского университета естественных наук, Таллиннская программа городских образовательных садов, Министерство культуры, Фонд „Тарту 2024“ и другие.