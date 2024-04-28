Призыв "Тарту 2024": толоки Дня полезных дел станут филиалами культурной столицы

По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, в год культурной столицы уместно привлечь внимание к нашей культуре организации и проведения толок, и далее к культурному богатству различных регионов и общин Эстонии. „Организаторы множества мероприятий в рамках программы „Культурная столица Европы“ планируют толоки „Сделаем!“, что открывает участникам толок возможность внести свой вклад в оформление и успех мероприятий“, - отметил Рааве. - „В то же время мы призываем всех организаторов толок со всей Эстонии разнообразить свои толоки приятными культурными впечатлениями. Например, захватывающими историями о прошлом и местных традициях, песней или игрой на музыкальных инструментах, блюдами национальной кухни или любым другим культурным опытом в соответствии со своими интересами и возможностями“.

По словам руководителя программы „Культурная столица Европы“ Кулдара Лейса, День полезных дел „Сделаем!“ и культурная столица во многом пересекаются. „День полезных дел фокусируется на темах, которые важны и для нашей программы. Помимо призыва разнообразить толоки культурными впечатлениями, мы также можем привлечь внимание к биоразнообразию, которое является сквозной темой „Тарту 2024“. В год культурной столицы Европы мы приглашаем вас найти подобные жемчужинам таланты вашего родного края, чтобы разделить энергию сотворчества и поддержать их в их пути на большую сцену“, - сказал Лейс.

По словам одной из ведущих культурной программы „Сделаем!“ этого года, певицы и этномузыканта Ану Тауль, культура проведения толок - это форма совместного творчества и общения, которая характерна для каждого региона Эстонии на протяжении столетий. По словам Ану Тауль, даже в своем нынешнем доме в родной Хаанимаа она всегда видит традиции, культуру и впечатления. „Когда люди трудятся бок о бок, работа идет быстро и всегда есть место веселью. Потом мы играем на музыкальных инструментах и наслаждаемся совместно проведенным временем“, - поделилась она личным опытом.