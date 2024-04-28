Определен самый любимый фрукт жителей Эстонии

В весенние месяцы доля фруктов и овощей в корзинах покупателей Rimi составила довольно значительную часть — 17,2%. Это показывает, что свежие и здоровые продукты играют важную роль в рационе эстонских потребителей.

„Радует, что в рационе жителей Эстонии постепенно увеличивается доля растительной пищи, – говорит диетолог Катри Мерисалу. – Самые последние рекомендации по питанию для жителей Северных стран, основанные на свежих научных исследованиях, вновь повторяют: добавляйте в свой рацион питания больше растительной пищи, различных фруктов и овощей, а также рыбы и орехов, уменьшайте потребление красного мяса, переработанных продуктов и алкоголя. Осознанное и здоровое питание полезно не только для нашего тела, но и для всей планеты, поскольку потребление мяса и переработанных продуктов требует гораздо больше ресурсов при производстве и больше загрязняет окружающую среду“.

Статистика Rimi показывает, что по пятницам, в день скидок, продажи фруктов и овощей увеличиваются почти на 20%. По словам руководителя по закупкам Rimi Эстония Марилин Юриссон, это свидетельствует о росте осведомленности жителей Эстонии о здоровом питании. „Всегда есть способы сделать свой рацион более здоровым и доступным. Когда мы запустили программу „Здоровая пятница“, продажи фруктов и овощей сразу же увеличились, что показывает, что люди ищут доступные способы купить качественные продукты. Клиенты часто запасаются свежими продуктами на неделю вперед. Мы видим, что доля фруктов и овощей в корзинах наших постоянных клиентов выросла более чем на 10% за год“, – говорит Юриссон.

„Здоровая пятница“ означает, что по пятницам Rimi предлагает скидку 15% на все фрукты и овощи, если клиент активирует соответствующий купон в приложении Rimi. В апреле кампания будет проходить, в том числе, и в выходные дни, позволяя клиентам покупать здоровые фрукты и овощи по сниженной цене. Цель Rimi — продолжать поддерживать положительные тенденции в обществе, подчеркивая важность движения и здорового питания.