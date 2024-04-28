Картина Климта, считавшаяся утерянной почти 100 лет, продана за 30 млн евро(1)
Картина австрийского художника Густава Климта, которая почти 100 лет считалась утерянной, 24 апреля была продана на аукционе в Вене за 30 млн евро. Часть из вырученных 30 миллионов получат наследники семьи еврейских промышленников, заказавших портрет, пишет BBC.
О том, что незаконченный „Портрет фройляйн Лизер“ (Bildnis Fräulein Lieser) нашелся и будет выставлен на аукцион, венский аукционный дом im Kinski объявил в январе этого года.
Портрет был заказан семьей еврейских промышленников в 1917 году, за год до смерти Климта. В последний раз публика видела картину на выставке в 1925 году.
Специалисты до сих пор спорят, кто именно изображен на картине, и что происходило с ней при нацистах, во времена Холокоста.
Историки искусства Тобиас Наттер и Альфред Вайдингер считают, что это портрет Маргареты Констанции Лизер, дочери промышленника Адольфа Лизера. Аукционный дом im Kinsky, однако, предполагает, что на картине может быть изображена и одна из дочерей брата Адольфа, Юстуса Лизера.
Жена Юстуса, Хенриетта, была покровительницей современного искусства. Она погибла в нацистском лагере смерти Аушвиц.
Обе дочери Юстуса и Хенриетты, Хелена и Анни, пережили Вторую мировую войну.
Аукционный дом im Kinsky напоминает, что следы картины затерялись еще до войны и разграбления нацистами имущества евреев, в 1925 году. Затем цепочка наследников-владельцев портрета прослеживается назад только до 1960-х годов.
Кто был последним владельцем и продал картину, не раскрывается.
Как объяснил Би-би-си представитель im Kinsky, наследники Адольфа и Хенриетты Лизер получили свою долю вырученных за портрет денег в соответствии с Вашингтонскими принципами — международным соглашением о возврате отнятых нацистами ценностей потомкам законных владельцев.
Аукционный дом im Kinsky заверяет, что соглашение с наследниками семьи Лизер было честным и справедливым, но Эрика Якубовитц, исполнительный директор правления Еврейской общины Австрии, считает, что в этой истории многие вопросы остаются без ответа, и нужно провести независимое расследование.
„Реституция произведений искусства — это очень тонкий вопрос, все исследований должны быть точными и детальными, а результат — полным и прозрачным, — говорит Якубовитц. — Нужно создать передовую, самую современную процедуру реституции частной собственности“.