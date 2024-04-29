Эмма Стоун хочет, чтобы люди называли ее настоящим именем

При рождении девочку назвали Эмили, и именно это имя актриса считает по-настоящему своим. Но по всему миру ее знают как Эмму.

«Это было бы так здорово, — призналась 35-летняя звезда. — Хотела бы я быть Эмили».

В интервью изданию Hollywood Reporter Стоун рассказала, что просит коллег по съемкам обращаться к ней по имени Эмили — «после того, как узнает их получше».

По словам актрисы, «чужое» имя ей пришлось взять потому, что ее собственное — Эмили Стоун — в ее актерском окружении уже было «занято» ее абсолютной тезкой.

Впрочем, случилось это давно, и только пару лет назад актрисе „стало как-то не по себе“ от того, что под настоящим именем ее практически никто не знает.

„В какой-то момент я просто поняла: больше так продолжаться не может“, — вспоминает она.

Напарник актрисы в только что отснятом фильме „Проклятье“ Натан Филдер, по словам Эмили-Эммы, „зовет меня Эм, так проще“.

„Это отличный способ избежать в данном случае неловкости“, — соглашается Филдер.

В 2018 году актриса уже упоминала, что свое сценическое имя позаимствовала у любимой певицы, участницы Spice Girls Эммы Бантон.

Стоун — далеко не единственная звезда шоу-бизнеса, решившая сменить „уже занятое“ имя.

Британский актер Дэвид Теннант, игравший в том числе заглавную роль в культовом сериале Би-би-си „Доктор Кто“, до 16 лет был известен как Дэвид Макдональд. Однако актер с таким именем уже был известен публике, поэтому юноша решил взять псевдоним.

В его случае позимствована была фамилия: листая модный музыкальный журнал, молодой актер наткнулся там на фотографию Нила Теннанта — фронтмена группы Pet Shop Boys.

А канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, при написании своего псевдонима намеренно искажает орфографию, „теряя“ последнюю гласную — по его собственным словам, „чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами“, поскольку группа The Weekend в Канаде уже есть.