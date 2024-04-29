Эмма Стоун хочет, чтобы люди называли ее настоящим именем
Американская актриса Эмма Стоун призналась, что предпочла бы, если бы ее называли настоящим именем, поскольку „Эмма“ таковым не является, пишет BBC.
При рождении девочку назвали Эмили, и именно это имя актриса считает по-настоящему своим. Но по всему миру ее знают как Эмму.
«Это было бы так здорово, — призналась 35-летняя звезда. — Хотела бы я быть Эмили».
В интервью изданию Hollywood Reporter Стоун рассказала, что просит коллег по съемкам обращаться к ней по имени Эмили — «после того, как узнает их получше».
По словам актрисы, «чужое» имя ей пришлось взять потому, что ее собственное — Эмили Стоун — в ее актерском окружении уже было «занято» ее абсолютной тезкой.
Впрочем, случилось это давно, и только пару лет назад актрисе „стало как-то не по себе“ от того, что под настоящим именем ее практически никто не знает.
„В какой-то момент я просто поняла: больше так продолжаться не может“, — вспоминает она.
Напарник актрисы в только что отснятом фильме „Проклятье“ Натан Филдер, по словам Эмили-Эммы, „зовет меня Эм, так проще“.
„Это отличный способ избежать в данном случае неловкости“, — соглашается Филдер.
В 2018 году актриса уже упоминала, что свое сценическое имя позаимствовала у любимой певицы, участницы Spice Girls Эммы Бантон.
Стоун — далеко не единственная звезда шоу-бизнеса, решившая сменить „уже занятое“ имя.
Британский актер Дэвид Теннант, игравший в том числе заглавную роль в культовом сериале Би-би-си „Доктор Кто“, до 16 лет был известен как Дэвид Макдональд. Однако актер с таким именем уже был известен публике, поэтому юноша решил взять псевдоним.
В его случае позимствована была фамилия: листая модный музыкальный журнал, молодой актер наткнулся там на фотографию Нила Теннанта — фронтмена группы Pet Shop Boys.
А канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, при написании своего псевдонима намеренно искажает орфографию, „теряя“ последнюю гласную — по его собственным словам, „чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами“, поскольку группа The Weekend в Канаде уже есть.
Пришлось сменить имя и американской актрисе и режиссеру Элизабет Бэнкс, поскольку в Гильдии киноактеров США уже состояла другая женщина, ее абсолютная тезка Элизабет Митчелл.
Сама она рассказывает об этом так: „В общем, я составила список [возможных вариантов фамилии для псевдонима] и записала их в алфавитном порядке. Фамилия „Бэнкс“ оказалась на самом верху списка. Я набрала номер Гильдии киноактеров, назвала его первым — и мне ответили, что оно свободно: такого имени в списке нет. Тогда я сказала: „Я его забираю!“ Мне просто хотелось поскорее уже с этим покончить!“