Секреты папирусов Геркуланума: итальянский ученый нашел могилу Платона

По мнению исследователей, находки указывают на то, что Платон был похоронен в Академии в Афинах, в саду рядом с „Храмом муз“. Это удалось установить благодаря новой интерпретации папирусов, написанных Филодемом из эпикурейской школы, в которых подробно описывается история Академии.

„По сравнению с предыдущими изданиями, теперь текст почти радикально изменился, подразумевая ряд новых и конкретных фактов о различных академических философах, — говорится в заявлении Раноккьи. — Среди наиболее важных новостей мы читаем, что Платон был похоронен в отведенном для него саду Академии в Афинах, рядом с так называемым Мусейоном или сакеллумом, посвященном музам. До сих пор было известно только то, что он был похоронен на территории Академии“.

Платон, умерший около 347 года до н. э., считается одним из величайших греческих философов. Вместе со своим наставником Сократом и учеником Аристотелем он заложил основы западной философии и науки.

Помог искусственный интеллект

Геркуланумские папирусы, обнаруженные в XVIII веке, насчитывают более 1800 доисторических свитков. Они были обнаружены на роскошной вилле, названной Виллой папирусов, римском поместье в Геркулануме, Италия, где лежали на протяжении столетий под слоем вулканического пепла после извержения Везувия.

Свитки представляют собой единственную крупномасштабную библиотеку времен Античности, сохранившуюся в полном объеме.

Ученые пытаются расшифровать свитки не одно десятилетие. Теперь на помощь им пришли технологии искусственного интеллекта.

С их помощью Раноккья и его команда сумели прочитать около 1000 слов — примерно 30% всего текста — и полагают, что полностью расшифруют папирус к 2026 году. Они сделали сотни инфракрасных снимков обугленных свитков, позволивших им разглядеть не только лицевую, но и оборотную сторону папируса. Находки затем проанализировал компьютер.