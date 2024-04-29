Мечта тусовщиков: в Риге начнет курсировать автобус от похмелья

Идея о таком автобусе появилась у команды организаторов мероприятий, которые активно работают над самой большой тусовкой в истории Латвии, которая будет проходить в Риге, в центре ATTA 25 мая: „Мы просто поняли, что после хорошей тусовки вполне нормально чувствовать себя не на все 100%. Начали шутить по этому поводу и пришли к выводу, что было бы неплохо сделать такой автобус, который утром подъезжает к твоему дому и оказывает первую помощь для тусовщиков. На следующий день после вечеринки ты должен жить, а не пытаться выжить!“.

Автобус от похмелья будет платной услугой, которая будет работать по вызову. Вы вызываете автобус на свой адрес и ваша задача просто выйти из дома и зайти в нужный автобус. Об остальном позаботится медицинский персонал.

Похожий концепт был запущен в мировой столице вечеринок в Лас-Вегасе. Пришла пора запустить такой автобус и в Латвии.

"Если тебе плохо, то это значит, что тебе должна быть оказана помощь. Отягощать скорую помощь своим состоянием не хочется, поэтому легче вызвать специализированную первую помощь. Это не будет сложно!".

Большая скидка на первый вызов автобуса достанется посетителям вечеринки MONALISA. Организаторы также уделяют внимание тому, что испробовать автобус в деле в первые месяцы работы смогут только участники вечеринки, а это ни много ни мало — почти 15 000 человек, которые 25 мая будут зажигать в ATTA центре.

Дополнительная информация про автобус на сайте.