Cемейный утренник в Kumu: поговорим с детьми о жизни, культуре и образовании в Эстонии после Второй мировой войны

Семейный утренник в апреле ознакомит посетителей с жизнью, культурой и образованием в Эстонии после Второй мировой войны. Гости музея узнают, почему искусство тогда было именно таким, как художникам и посетителям выставок пришлось привыкать к новому положению дел, и что власть требовала от искусства и художников. Посетители Kumu сравнят, как живут современные дети, и как они жили в советские годы, а также обсудят известную песню тех лет, в которой говорится „пусть всегда будет солнце“. Завершится семейный утренник в студии, где участникам будет предоставлена полная свобода творчества, чтобы создать произведение, посвященное свободе.