Cемейный утренник в Kumu: поговорим с детьми о жизни, культуре и образовании в Эстонии после Второй мировой войны(1)
В это воскресенье 28 апреля в Художественном музее Kumu (A. Weizenbergi 34) с 12.00 до 13.30 состоится семейный утренник на русском языке.
Семейный утренник в апреле ознакомит посетителей с жизнью, культурой и образованием в Эстонии после Второй мировой войны. Гости музея узнают, почему искусство тогда было именно таким, как художникам и посетителям выставок пришлось привыкать к новому положению дел, и что власть требовала от искусства и художников. Посетители Kumu сравнят, как живут современные дети, и как они жили в советские годы, а также обсудят известную песню тех лет, в которой говорится „пусть всегда будет солнце“. Завершится семейный утренник в студии, где участникам будет предоставлена полная свобода творчества, чтобы создать произведение, посвященное свободе.
Семейные утренники в KUMU – серия мероприятий для семей с детьми в возрасте 4–8 лет. Утренник состоит из совместного посещения выставки и творческой мастерской в студии образовательного центра.
На семейных утренниках в KUMU медиатор программы делает искусство ближе и понятнее для маленьких посетителей при помощи вопросов, заданий и упражнений, но и родителей ждут необычные впечатления. Семейный утренник позволит интересно провести время в музее со всей семьей.
Ближайшие даты:
28.04 «Конфликты и адаптации. Эстонское искусство советского времени (1940–1991)»
19.05 и 26.05 «Элизарион. Элизар фон Купфер и Яанус Самма»
Информация на домашней страничке музея: https://kumu.ekm.ee/ru/lapsele-ja-perele/...
Семейные утренники на эстонском языке: https://kumu.ekm.ee/perehommik/
Стоимость:
14 € один взрослый с детьми
28 € двое взрослых с детьми из одной семьи (семейный билет)