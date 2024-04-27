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27.04.2024, 15:16

Cемейный утренник в Kumu: поговорим с детьми о жизни, культуре и образовании в Эстонии после Второй мировой войны

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ФОТО: BearFotos | Shutterstock

В это воскресенье 28 апреля в Художественном музее Kumu (A. Weizenbergi 34) с 12.00 до 13.30 состоится семейный утренник на русском языке.

Семейный утренник в апреле ознакомит посетителей с жизнью, культурой и образованием в Эстонии после Второй мировой войны. Гости музея узнают, почему искусство тогда было именно таким, как художникам и посетителям выставок пришлось привыкать к новому положению дел, и что власть требовала от искусства и художников. Посетители Kumu сравнят, как живут современные дети, и как они жили в советские годы, а также обсудят известную песню тех лет, в которой говорится „пусть всегда будет солнце“. Завершится семейный утренник в студии, где участникам будет предоставлена полная свобода творчества, чтобы создать произведение, посвященное свободе.

Семейные утренники в KUMU – серия мероприятий для семей с детьми в возрасте 4–8 лет. Утренник состоит из совместного посещения выставки и творческой мастерской в студии образовательного центра.

На семейных утренниках в KUMU медиатор программы делает искусство ближе и понятнее для маленьких посетителей при помощи вопросов, заданий и упражнений, но и родителей ждут необычные впечатления. Семейный утренник позволит интересно провести время в музее со всей семьей.

Ближайшие даты:

28.04 «Конфликты и адаптации. Эстонское искусство советского времени (1940–1991)»

19.05 и 26.05 «Элизарион. Элизар фон Купфер и Яанус Самма»

Информация на домашней страничке музея: https://kumu.ekm.ee/ru/lapsele-ja-perele/...
Семейные утренники на эстонском языке: https://kumu.ekm.ee/perehommik/

Стоимость:
14 € один взрослый с детьми
28 € двое взрослых с детьми из одной семьи (семейный билет)

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