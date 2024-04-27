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27.04.2024, 09:55

В cтоличном районе Пыхья-Таллинн впервые пройдёт весенний забег

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

28 апреля управа Пыхья-Таллинна организует в прибрежном парке на Штромке соревнования по бегу „Пыхья-Таллиннский I весенний забег“.

Взрослые могут пробежать дистанцию 5 км, молодежь – 2,5 км, а для детей подготовлен веселый детский забег. Дистанцию также можно пройти пешком. Приглашаем принять в соревнованиях участие также людей в инвалидных колясках, которые могут преодолеть дистанцию в 300 или 900 метров.

Первые 500 бегунов, достигшие финиша, получат медаль. Детей ждет диплом и подарок.

«Пыхья-Таллиннский I весенний забег» пройдет 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Участие бесплатное.

Предварительная регистрация на основной и молодежный забег завершилась. На детский забег регистрироваться не надо.

Дополнительная информация: www.tallinn.ee/ru/pohja/kevadjooks

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