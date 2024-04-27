В cтоличном районе Пыхья-Таллинн впервые пройдёт весенний забег
28 апреля управа Пыхья-Таллинна организует в прибрежном парке на Штромке соревнования по бегу „Пыхья-Таллиннский I весенний забег“.
Взрослые могут пробежать дистанцию 5 км, молодежь – 2,5 км, а для детей подготовлен веселый детский забег. Дистанцию также можно пройти пешком. Приглашаем принять в соревнованиях участие также людей в инвалидных колясках, которые могут преодолеть дистанцию в 300 или 900 метров.
Первые 500 бегунов, достигшие финиша, получат медаль. Детей ждет диплом и подарок.
«Пыхья-Таллиннский I весенний забег» пройдет 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Участие бесплатное.
Предварительная регистрация на основной и молодежный забег завершилась. На детский забег регистрироваться не надо.
Дополнительная информация: www.tallinn.ee/ru/pohja/kevadjooks