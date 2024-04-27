В cтоличном районе Пыхья-Таллинн впервые пройдёт весенний забег

Взрослые могут пробежать дистанцию 5 км, молодежь – 2,5 км, а для детей подготовлен веселый детский забег. Дистанцию также можно пройти пешком. Приглашаем принять в соревнованиях участие также людей в инвалидных колясках, которые могут преодолеть дистанцию в 300 или 900 метров.