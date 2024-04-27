ГАЛЕРЕЯ | Стоимость билета никого не смутила: на Фестивале кофе в Таллинне не протолкнуться

Со слов организаторов, по состоянию на 14 часов уже свыше 3000 человек получили свои билеты.

На месте кофе и кофейные напитки разливают как бесплатно, так и продают за деньги. Средняя стоимость платного напитка – 3,5 евро.

Помимо кофейного разнообразия можно найти и всевозможные виды чая, какао, горячего шоколада, соков, и лимонадов. Гурманов также знакомят с различными видами эфирных масел, изделиями из конопли и смесями для боулов и смузи.

Не оставили посетителей Фестиваля кофе и без еды: бургеры можно приобрести по 8-10 евро, картошку фри за 5 евро, чебуреки также по 5 евро. Сладкоежек ждёт большое разнообразие выпечки и кондитерских изделий: макароны, конфеты и шоколад ручной работы, маффины, безе, чуррос и многое другое.

Любители и профессионалы кофейного дела могут также приобрести всё для варки кофе - от самих кофемашин до запчастей и аксессуаров к ним.

Смотрите галерею с Фестиваля!