ГАЛЕРЕЯ | Стоимость билета никого не смутила: на Фестивале кофе в Таллинне не протолкнуться(5)
27 и 28 апреля Котел культуры окутал кофейный аромат – в Таллинне проходит ежегодный Фестиваль кофе. По парковке рядом видно, что горожане питают страстью к этому тонизирующему напитку – уже к обеду она вся была заполнена автомобилями. Даже высокая цена входного билета в 10,90 евро не остановила любителей кофе от того, чтобы погрузиться в мир его удовольствий.
Со слов организаторов, по состоянию на 14 часов уже свыше 3000 человек получили свои билеты.
На месте кофе и кофейные напитки разливают как бесплатно, так и продают за деньги. Средняя стоимость платного напитка – 3,5 евро.
Помимо кофейного разнообразия можно найти и всевозможные виды чая, какао, горячего шоколада, соков, и лимонадов. Гурманов также знакомят с различными видами эфирных масел, изделиями из конопли и смесями для боулов и смузи.
Не оставили посетителей Фестиваля кофе и без еды: бургеры можно приобрести по 8-10 евро, картошку фри за 5 евро, чебуреки также по 5 евро. Сладкоежек ждёт большое разнообразие выпечки и кондитерских изделий: макароны, конфеты и шоколад ручной работы, маффины, безе, чуррос и многое другое.
Любители и профессионалы кофейного дела могут также приобрести всё для варки кофе - от самих кофемашин до запчастей и аксессуаров к ним.
Смотрите галерею с Фестиваля!