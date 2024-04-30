Делает ли 4-дневная рабочая неделя работников счастливее? Пример литовской компании

В Литве большинство работников предпочли бы более короткую рабочую неделю. В ноябре прошлого года опрос, проведенный по заказу ЛРТ, показал, что 51% трудоспособного населения страны хотели бы перейти на 4-дневную рабочую неделю, 35% высказались против, а 14% не высказали своего мнения или не ответили на вопрос.

Некоторые компании в Литве уже экспериментируют с моделью 4-дневной рабочей недели. Например, компания OBDeleven, специализирующаяся на автомобильных технологиях, опробовала такую модель в июле 2023 года и январе 2024 года, оставив все условия, включая оплату труда, такими же, как и при стандартной 5-дневной рабочей неделе.

Необходима подготовка

По словам Юозапаса Миндаугаса Прейкши, менеджера по маркетингу OBDeleven, идея опробовать модель 4-дневной рабочей недели в компании была предложена сотрудниками.

"Мы должны были подготовиться к эксперименту. Были оценены показатели общей рабочей нагрузки и эффективности сотрудников по всей компании, чтобы мы могли сравнить их с периодом эксперимента", - рассказал он LRT.lt.

Июль был выбран для первого эксперимента, потому что в это время в компании не было запланировано никаких крупных проектов или изменений.

Однако летом некоторые работники находятся в отпуске, и показатели могут быть искажены сезонностью, говорит Прейкша. По этой причине OBDeleven решила повторить эксперимент в январе, после напряженного периода отпусков.

Некоторые попросили не повторять

По словам менеджера по маркетингу OBDeleven, эксперимент с 4-дневной рабочей неделей был очень хорошо воспринят большинством сотрудников.

"Что было действительно неожиданно и дало другую картину, так это то, что после двух экспериментов некоторые сотрудники попросили не повторять их. Они жаловались на повышенную интенсивность труда и стресс, связанный с обязанностью работать эффективно, а другие говорили, что не могут провести свой выходной с членами семьи, которые работают в эти дни", - добавил он.