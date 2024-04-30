Делает ли 4-дневная рабочая неделя работников счастливее? Пример литовской компании
Все больше компаний в Европе переходят на 4-дневную рабочую неделю как способ привлечения и удержания сотрудников. Однако эксперименты показывают, что эта модель не всегда является наиболее предпочтительной. Об этом пишет lrt.lt.
В Литве большинство работников предпочли бы более короткую рабочую неделю. В ноябре прошлого года опрос, проведенный по заказу ЛРТ, показал, что 51% трудоспособного населения страны хотели бы перейти на 4-дневную рабочую неделю, 35% высказались против, а 14% не высказали своего мнения или не ответили на вопрос.
Некоторые компании в Литве уже экспериментируют с моделью 4-дневной рабочей недели. Например, компания OBDeleven, специализирующаяся на автомобильных технологиях, опробовала такую модель в июле 2023 года и январе 2024 года, оставив все условия, включая оплату труда, такими же, как и при стандартной 5-дневной рабочей неделе.
Необходима подготовка
По словам Юозапаса Миндаугаса Прейкши, менеджера по маркетингу OBDeleven, идея опробовать модель 4-дневной рабочей недели в компании была предложена сотрудниками.
"Мы должны были подготовиться к эксперименту. Были оценены показатели общей рабочей нагрузки и эффективности сотрудников по всей компании, чтобы мы могли сравнить их с периодом эксперимента", - рассказал он LRT.lt.
Июль был выбран для первого эксперимента, потому что в это время в компании не было запланировано никаких крупных проектов или изменений.
Однако летом некоторые работники находятся в отпуске, и показатели могут быть искажены сезонностью, говорит Прейкша. По этой причине OBDeleven решила повторить эксперимент в январе, после напряженного периода отпусков.
Некоторые попросили не повторять
По словам менеджера по маркетингу OBDeleven, эксперимент с 4-дневной рабочей неделей был очень хорошо воспринят большинством сотрудников.
"Что было действительно неожиданно и дало другую картину, так это то, что после двух экспериментов некоторые сотрудники попросили не повторять их. Они жаловались на повышенную интенсивность труда и стресс, связанный с обязанностью работать эффективно, а другие говорили, что не могут провести свой выходной с членами семьи, которые работают в эти дни", - добавил он.
Некоторые сотрудники признались, что для достижения поставленных целей им пришлось работать сверхурочно, около трети сообщили, что их рабочая нагрузка возросла, а две трети сказали, что усталость во время эксперимента не уменьшилась.
Около 15% сотрудников также заявили, что ощущали повышенный уровень стресса и давление со стороны руководителя.
В то же время около двух третей сотрудников отметили улучшение работы в команде и чуть более половины - повышение качества работы.
"Если рассматривать все показатели эффективности, то по сравнению с месяцами 5-дневной рабочей недели они снизились незначительно. Однако мы не заметили никакого негативного влияния на общие показатели компании. С точки зрения выручки и прибыли это были очень хорошие месяцы", - поделился Прейкша.
Извлечь уроки
Менеджер по маркетингу OBDeleven отметил, что эксперимент с 4-дневной рабочей неделей побудил сотрудников пересмотреть свои планы и оптимизировать количество встреч. Извлеченные уроки также оказали долгосрочное влияние и после эксперимента.
"Главное преимущество, которое сохранилось, - это изменение культуры проведения совещаний и в целом свобода сказать, что то или иное действие может оказаться пустой тратой времени и от него нужно отказаться", - пояснил Прейкша.
По его словам, современные компании не должны бояться экспериментировать с различными моделями работы и находить ту, которая лучше всего подходит их сотрудникам и характеру работы.
"В настоящее время мы рассматриваем другие эксперименты. Один из них - работать 4,5 дня, чтобы половина пятницы была свободной, а другой - сохранить 4-дневную рабочую неделю в качестве мотивации для хороших или лояльных сотрудников", - говорит менеджер по маркетингу OBDeleven.