Люди соскучились по веселью! Семейный день в Ласнамяэ вызвал небывалый ажиотаж

На парковке у обновленного Lasnamäe Centrum детей встречали веселые аниматоры, которые радовали песнями, танцами и конкурсами. Громко играла музыка, огни аттракционов создавали настроение праздника, а бесплатное мороженое охлаждало жаркий пыл гостей.

Очереди к билетной кассе и к аттракционам поражали! Сложилось впечатление, что людям действительно не хватает праздника и ярких красок после затянувшейся зимы.

В среднем, цена на любую „хотелку“ в зоне аттракционов Tivoli – 5 евро. Покататься на каруселях от 4-х евро, длинная полуметровая конфета от 2-х евро, сладкая вата – 5 евро. На самые большие и экстремальные аттракционы цена достигает 10 евро.

В парке развлечений Sky Tivoli, расположенном на парковке Lasnamäe Centrum, представлено более 20 аттракционов для всей семьи. Парк аттракционов будет работать до 12 мая, затем переместиться в другие районы Таллинна.