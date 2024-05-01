Педагог объяснил, почему современные школьники „рассеянные“ и как удержать их внимание

Успех школьного образования зависит не только от учебной программы и квалификации педагога, но и от когнитивных особенностей ущащихся. Например, предыдущие исследования показали, что двуязычное образование может замедлить развитие детей, живущих в билингвальных семьях, если не будет выполняться ряд условий.

По мнению Алекса Куигли, специалиста в области педагогики, учителям важно понимать, почему именно детям трудно усваивать новые знания, и исходя из этого выстраивать процесс обучения. В книге "Почему обучение терпит неудачу (и что с этим делать)" педагог проанализировал данные новейших исследований в сфере образования и сформулировал рекомендации, которые помогут развивать рабочую память учеников, управлять их вниманием и создавать крепкую практическую основу для образовательного процесса. Книга выйдет в издательстве Taylor & Francis Group.

Рабочая, или оперативная, память позволяет быстро обрабатывать и запоминать информацию. Согласно данным последних исследований, у 41% учеников, которым тяжело было сдавать национальные тесты по английскому языку как родному, оперативная память была развита плохо. Таким же низким у 52% учащихся в этом возрасте был и результат экзамена по математике.

Опросив 1425 работников образования, Куигли выяснил, что они хорошо знакомы с понятием рабочей памяти, но слишком по-разному представляют себе факторы, влияющие на ее развитие. Педагог предложил разработать образовательную программу, которая будет учитывать естественный объем рабочей памяти и предлагать рекомендации, связанные не только с возможными "типами" учащихся, но и с конкретными учебными предметами.